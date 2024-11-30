霸凌音檔流傳 衛福部次長：傷害公務員對人民非好事

衛福部霸凌案數量暴增，從疾管署1位組長，到3位衛福部司長，調查後再增至為6案，且昨有媒體指出，長照司司長也涉霸凌。衛福部調查小組昨公布，將霸凌事實明確的社保司長劉玉娟調離主管職務，但仍兼任主秘，今立法委員陳昭姿辦公室，將霸凌音檔公布要求嚴懲。

對此，衛福部次長呂建德表示，調查過程牽涉公務員名譽、身分權，必須力求嚴謹，不傷害任何一位公務員。

據曝光的音檔，劉玉娟在健保署台北業務組任內，對同仁怒罵「你要不要先輕生」、「等人家來他殺都一把火了」等。呂建德表示，衛福部對相關事證均有掌握，但調查必須毋枉毋縱。不過，因為牽涉公務人員名譽、身分權，必須謹慎小心，有過錯一定會嚴懲，但也不要傷害任何公務員，這對人民，對整體公務推動均非好事。

呂建德強調，衛福部針對霸凌案從嚴調查，對於涉嫌霸凌的主管，前後任職單位同仁都會進行調查，也會詢問離職員工意見，過程力求詳實，將於二周內產出完整調查報告，與所蒐集到的事證，一併提供內部考績會參考，據以做出行政處分，並對大眾公告。

昨天最新爆出的案件，是有爆料人向媒體投訴，長照司司長要同仁深蹲，還要同仁輪值精神講話。不過，也有民眾在「公務人員之聲靠北電台」匿名發文，為該司長平反，說該位司長每日看公文至深夜12時，還拿尺逐句修改，也從未看過言語羞辱情況，是認真好長官，

對此，呂建德說，衛福部已成立獨立委員會進行調查工作，昨日公布6案調查結果，近期新增的長照司長一案，目前只有媒體報導，尚未有衛福部員工檢舉，須待有員工向小組檢舉，才會正式入案，因該案司署長等級，若成案，調查過程一定會從嚴。