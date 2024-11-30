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衛福部再遭爆疑似罵人音檔 呂建德：調查中

中央社／ 台北30日電

衛福部發生多起涉職場霸凌案，衛福部次長呂建德今天針對又遭爆疑似官員罵人錄音檔重申，相關證據都在調查中，秉持毋枉毋縱原則，這也涉及公務員名譽跟身分權，絕對要謹慎小心。

衛生福利部遭爆有多名官員涉嫌職場霸凌，主持調查的呂建德昨天出面說明初步調查結果，目前已行政調查司長、副署長等6人，其中2人即刻調離現職，並要求衛福部社保司長兼主秘劉玉娟在內等3名具主管職者請假靜候調查，相關懲處結果將在2週內公布。

隨後，台灣民眾黨立法委員陳昭姿在她的媒體群組釋出2段錄音檔，指稱是檢舉人提供劉玉娟在健保署台北業務組時的罵人內容，清晰可聽到「寫出來的東西都是死路一條」、「每件案子都在自殺」等涉用不當言論喝斥員工。

呂建德今天下午出席第28屆身心障礙楷模金鷹獎表揚典禮，並在會後接受媒體聯訪時重申，所有調查都在進行中，絕對秉持公開透明、毋枉毋縱原則，但他也必須強調：「這是一個非常嚴謹的過程。」牽涉到1名公務員的名譽跟身分權，一定要格外小心。

呂建德說「若有過錯絕對會懲處，同時也應避免傷害任何1名公務員。」他沒有正面回應事前是否掌握音檔，再度以「還在調查期間」回應，盼外界給予時間，一定會提出公開交代，至於外流音檔的部分他沒有任何評論。

媒體追問，昨天傳出另1名長照司長祝健芳恐也有職場霸凌嫌疑，調查案件數是否從6件增加為7件。呂建德表示，現在僅透過媒體得知相關訊息，待正式入案才能受理，但司署長層級以上絕對都是專案小組規格，由獨立委員會進行最嚴格、詳實調查的工作。

公務員 呂建德 職場霸凌

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