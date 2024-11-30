高雄心衛中心主任疑涉霸凌 衛生局：調離非主管職 一周內調查完成

高雄市衛生局社區心衛中心蘇姓主任遭爆料在某場該中心舉辦活動中，市長陳其邁致詞後離開了，預定糕點都還沒送達會場，這名主任大怒飆罵承辦下屬，承辦員只好下跪認錯，疑涉霸凌；衛生局調查認定蘇姓主管不當對待行為屬實，即日起降調至其他單位非主管職，一周內調查完畢，依調查決議嚴辦嚴懲。

議員李眉蓁昨在總質詢爆料2021年城中城大火，衛生局舉辦心理紓壓活動，市長陳其邁到場視察，直到市長離開了預定的糕點還沒送到，心衛中心蘇姓主管暴怒發飆，承辦員只好下跪，請求主管息怒，後來該員被降調離開。

衛生局表示，初步調查報告結果出爐，認定心衛中心蘇姓主任不當對待管理行為事實明確，疑涉霸凌，昨天立即調離現職並降調他機關非主管職，後續會進行「霸凌調查」嚴查嚴辦嚴懲。

衛生局強調，不當對待指對個人施加的行為或態度，這些行為或態度不尊重該人的基本權利，並對其造成心理、情緒或身體上的傷害，蘇姓主任於2021年因權勢言語不當，致使部屬同仁畏懼下跪，已是不當對待的管理，並疑涉及霸凌行為。

衛生局同時依據「衛生局員工職場霸凌防治、申訴及調查處理要點」，組成有外部專家過半獨立調查小組，成員包括法律、精神醫療及心理輔導或社工背景，針對蘇姓主管行為進行嚴查，一周內調查完畢，定將依調查結果嚴辦嚴懲。