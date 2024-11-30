台中公捷處長涉性騷案「御用、有人罩」？ 盧秀燕說話了

台中市公捷處長張應當涉性騷遭市府記2大過免職、不得領退休金。市議員質疑張「御用、有人罩」，要求市長盧秀燕道歉、擴大調查。盧秀燕說，張自食惡果，連退休金都沒了。她一定替女同仁伸張正義。

29日市政總質詢，市議員黃守達、謝志忠、張玉嬿、王立任要求盧秀燕為此案向全體被害者以及市民朋友道歉，並持續擴大調查仍在市府各角落的性騷擾與霸凌案件，讓被害者不會再只能於角落哭泣，真正落實性騷、霸凌零容忍。

黃守達播放影片指出，去年民進黨傳出性騷風波時，盧秀燕作為局外人，說出「加害人是御用的、有人罩，所以才敢持續伸出魔掌」。事隔一年，張處長是不是「御用」？有人罩？

盧秀燕說，張英當處分是史上最重，已處分，這個案子還沒結束，且不只五人，還在調查中。

黃守達指，除了E女，其他5名受害者在處長沒有停職情況下接受調查，加害人在身邊怎麼說真話？其中一名被害人還被處長惡狠狠瞪她？被害者們的訴求，就是要張處長公開道歉？

盧秀燕說，就是因為張應當沒道歉，犯後態度不佳，毫無悔意，還在辯解，才做最嚴重處分，公務員最重處分就是退休金沒了。

黃守達認為，張應當是被免職，無法申請退休金，而非被公務員懲誡法被剝奪退休金，且非最高罰的100萬元，這是最重處分？盧秀燕任內性騷連環爆，是否代表台中市政府向這些被害者道歉？