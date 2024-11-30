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雇主如胖虎怎辦？民團盼補強職安法 學者促訂專法

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
有學生在勞動部前發起「反８０護吹哨 接勞動部長下班」行動，呼籲政府重視吹哨者面臨的困境及風險。記者林俊良／攝影
有學生在勞動部前發起「反８０護吹哨 接勞動部長下班」行動，呼籲政府重視吹哨者面臨的困境及風險。記者林俊良／攝影

勞動部公務員之死，讓職場霸凌事件連環爆。近日勞團、立委喊話應盡速修補現行職場不法侵害機制的漏洞，分為訂定「職場霸凌防制專法」、強化現行職安法兩派看法，職安署將於下周一邀集專家學者討論。

職場霸凌不但定義不明，要求雇主預防不法侵害的義務也流於形式。據職安署統計，二○二○年到今年十月，違反職場不法侵害預防規定挨罰的雇主總計一一五件，開罰金額合計三六八萬元。若單看去年度，去年各勞檢機構受理的職場不法侵害案件約三千件，廿六件開罰。

台灣職業安全健康連線執行長黃怡翎主張，專法緩不濟急，應從職安法補強。她指出，現行職安法僅課以雇主建立預防計畫、設置申訴流程與調查機制等義務，卻沒講清楚預防要做到什麼程度，也沒有調查的管理監督機制。

台北大學法律學系副教授傅柏翔主張訂專法，除較有開創性，也可重新定義管轄界線。

勞動黨副秘書長許孟祥說，權利關係不對等下，「大雄怎麼面對猶如胖虎的雇主？」社會層出不窮的職場霸凌事件，都是源自於無法可管，呼籲加速制定職場霸凌防制專法。

勞動部 勞團 機制 職場霸凌 雇主

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