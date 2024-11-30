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多放假…霸凌就會消失？職場環境合理 才是重點

聯合報／ 記者蔡晉宇
賴清德總統主持的健康台灣推動委員會日前拋出「研議增列公務人員身心調適假」。圖／取自總統府YT頻道
賴清德總統主持的健康台灣推動委員會日前拋出「研議增列公務人員身心調適假」。圖／取自總統府YT頻道

總統府日前召開健康台灣推動委員會，研議增列公務人員「身心調適假」，賴清德總統看似為了平息霸凌案怒火，給公務員休假「送大禮」，實則抓錯重點。公務員期待賴政府改革公務體系，給公務員合理、公平職場環境，而非立名目多放假。

公務體系霸凌事件延燒之際，賴政府提出給公務員放「身心調適假」作為對策，首先就治標不治本。具體改革方案都尚未出爐，甚至連勞動部霸凌事件重啟調查報告都還沒完成，真相未明之際，此時率先拋出的解方竟是多放假。難道政府認為，要用額外的休假利多，讓公務員對職場霸凌多忍讓？或是有了身心調適假，霸凌問題就會自動消失？

「身心調適假」設立動機已有疑義，如何落實施行更是不被看好。退一步言，就算能落實請休「身心調適假」，這也並非廣大公務員真正需求。近年公務員被汙名化情況多有所聞，人民公僕要的，恐怕不是政府再給予額外「恩賜」，和一般勞工再形成新隔閡；公務員的要求其實很單純，在合理的工時內，能有合理的職場環境，讓他們有時間休假，如此而已。

新上任的勞動部長洪申翰，正是不懂這道理的代表，他一上任就要求勞動部六日無休，進行業務報告。試問，勞動部基層公務員會想要的，是更合理的工時，還是被操壞了，事後再來請「身心調適假」？

從洪申翰到賴政府擬推出「身心調適假」，在在都與公務員訴求脫節，除了無法解決霸凌問題外，也與廣大公務員、勞工族群漸行漸遠。

公務員 勞動部 職場 職場霸凌

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