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衛福部霸凌增至6案 懲處2周出爐

聯合報／ 記者李青縈陳儷方／台北報導
衛福部霸凌事件連環爆，除原本三案，另增加三人涉霸凌，總成案件數為六案。 圖／聯合報系資料照片
衛福部霸凌事件連環爆，除原本三案，另增加三人涉霸凌，總成案件數為六案。 圖／聯合報系資料照片

繼疾管署爆出「土皇帝」霸凌事件，衛福部也爆出三名司長霸凌。衛福部昨公布調查結果，除原本三案，另增加三人涉霸凌，總成案件數為六案。初步調查後，社會保險司劉姓司長兼衛福部主秘，即起調離社保司長職務；保護服務司林姓簡任視察，涉霸凌情節明確，同樣調離現職，其餘人等仍須進一步調查，相關懲處預計於二周內出爐。

此外，國發會綜合規劃處長張惠娟霸凌案調查結果出爐，專案調查小組認為綜合規劃處處長確有構成職場霸凌之情事，建議將處長調離現職，並經職場霸凌申訴評議會確認。國發會表示，處長將降調非主管

衛福部次長呂建德表示，專案小組原調查三名司長涉霸凌案，調查過程中，另有三人遭檢舉，分別為二位簡任主管、保護司林姓簡任視察及國會組張姓組長，以及一位非主管職的社工司王姓簡任官，此次總計調查六人。

霸凌事實明確者為保護司林姓簡任視察，她不只針對一人，涉人身攻擊、言語霸凌，檢舉證據明確，調離現職，待調查結果出爐再懲處。

社保司劉姓司長二年多前擔任健保署台北業務組長時，即遭投訴，但調查問卷與訪談內容分歧，將進一步調查，但仍決議即日起，調離社保司主管職務，而她自請休假，也暫離主秘職務。

其餘涉霸凌者，心理健康司前司長、現任健保署陳姓副署長，涉霸凌一事未有足夠證據，但疑非本人批閱公文，將深入調查。

社工司蘇姓司長涉霸凌也尚無具體事證，但疑有情緒管理問題，將再行檢討；國會組張姓組長涉霸凌行為不具體、社工司王姓簡任官則是剛被檢舉涉霸凌，將立案查辦。已立案的六案，二周內將提出相關懲處。

在衛福部昨公布調查結果前，長照司司長也被爆出涉及霸凌，強迫員工「深蹲」，同仁每周得安排一位「深蹲值星官」帶領同仁練習深蹲，連年邁已白髮的員工也無法倖免，還有員工提離職時，得一邊深蹲一邊述明離職理由。

呂建德表示，此案尚未接獲申訴，若接到申訴，將比照此次專案小組規格查處。長照司司長回應，一切靜待調查。

政治大學心理學系教授楊啟正表示，霸凌案件處理不易，有時長官對下屬要求嚴格，難以跟霸凌區分，他建議可比照性平委員會模式，成立職場友善委員會，讓員工遭遇霸凌時，可獲得相對公正、客觀的判斷。

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