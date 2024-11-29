公務員千字文投訴遭霸凌 國發會綜規處長降調非主管

國發會綜合規劃處長張惠娟霸凌案調查結果出爐，專案調查小組經一周訪談調查，認為綜合規劃處處長確有構成職場霸凌之情事，建議將處長調離現職，並經職場霸凌申訴評議會確認。國發會表示，處長將降調非主管。

日前多名國發會綜規處現職及離職員工共同發表「受國發會綜規處張處長霸凌受害者的血淚告白」千字文，本報22日獨家報導後，國發會立即成立專案調查小組，小組成員包括3位外聘委員及1位內聘委員，外聘委員來自律師及心理師等不同專業背景，自11月24日開始，每日召開調查小組會議，並於今日召開職場霸凌申訴評議會，完成最終調查報告。

在投訴人出示的Line對話截圖中，看到張惠娟在群組上寫「下次再這樣，我要殺了你」的留言，千字文內容也指出，看同仁不順眼就會召開緊急會議，邀請全單位人員陪同公審，也會要求通訊軟體訊息必須秒回等等。

張惠娟當時也對指控內容做出回應，認為太誇張，也並非事實，甚至是故意對他潑髒水，但也認為是自己性子急，口氣急，必須深刻反檢討，但他不可能讓每個人都喜歡他，也不是每個人都好用，不可能讓每個人都升遷。

根據職場霸凌申訴評議會針對此霸凌案調查報告，確定張惠娟確有構成職場霸凌之情事，建議調離現職，國發會表示，處長將降調非主管。

國發會強調，已檢視修正「國家發展委員會職場霸凌防治處理作業規定」，例如每日專人查收申訴管道受理情形、縮短遇案調查時程、明定檢討責任等。同時，將會提供同仁心理諮商協助及規劃辦理相關教育訓練，提升各級主管及同仁對職場霸凌的正確認識與覺知；希望透過更完整的機制，營造免受霸凌侵犯的職場環境，使員工安心投入工作。