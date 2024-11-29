中市府性騷案議員批未保護受害人 盧秀燕承諾改善

中央社／ 台中29日電
台中交通局公捷處長張應當性騷女員工被免職、無退休金，議員質疑市府調查期間未保護受害人，要求市長盧秀燕（中）道歉，盧秀燕說，此案是最重懲處，未來會更謹慎。聯合報記者趙容萱／攝影
台中交通局公捷處長張應當性騷女員工被免職、無退休金，議員質疑市府調查期間未保護受害人，要求市長盧秀燕（中）道歉，盧秀燕說，此案是最重懲處，未來會更謹慎。聯合報記者趙容萱／攝影

台中交通局公捷處長張應當性騷女員工，被免職、無退休金。市議員黃守達質疑市府調查期間未保護受害人，要求市長盧秀燕道歉，盧秀燕說，此案是最重懲處，未來會更謹慎。

台中市議會今天召開市政總質詢，有關張應當長期性騷擾女員工，市府記兩大過免職、不得領退休金、依法裁罰新台幣30萬元。民進黨台中市議員黃守達質疑，調查過程中，有5名女員工的調查會議以及考績會都是在交通局內召開，且並未通知申訴人，導致受害人遇見加害人，有人指稱遭張應當狠狠瞪她。

黃守達指出，盧秀燕曾說擔心受害人在角落哭泣，要告訴受害人「姊姊妹妹站出來」，但現在卻連一句道歉都不肯說，要求盧秀燕應向所有受害人道歉。

盧秀燕則說，因為張應當不道歉且犯案後態度不佳、毫無悔意，所以處分才會這麼重。這是最重的懲處，退休金都沒了，這是自食惡果，案子還沒有結束，還在調查中。日後對於調查過程，會更加嚴謹保護受害人。

台中市 盧秀燕 退休金

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