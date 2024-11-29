快訊

青龍獎／南韓影帝憔悴現身！劈腿醜聞後首露面 道歉喊「負起父親責任」

館長直播自曝「做球版」涉職棒簽賭 北檢分他字案列賭博罪被告

國發會火速處理霸凌案 一周內處長遭降調非主管

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
國發會外觀。圖／本報系資料照片
國發會外觀。圖／本報系資料照片

國發會29日晚間表示，有關媒體於11月22日報導單位主管涉及職場霸凌一案，雖無明確申訴人，但國發會於知悉後立即組成專案調查小組，小組成員包括三位外聘委員及一位內聘委員，外聘委員來自律師及心理師等不同專業背景，自11月24日開始，每日召開調查小組會議，並於今日召開職場霸凌申訴評議會，完成最終調查報告。

國發會說明，專案小組於調查期間就該單位現職同仁全面進行無具名問卷，以瞭解同仁的職場感受及工作壓力，並分次訪談多位現職及已離職同仁。經調查小組就相關情形進行瞭解後，認綜合規劃處處長確有構成職場霸凌之情事，建議將處長調離現職，並經職場霸凌申訴評議會確認。國發會表示，處長將降調非主管。

另國發會強調，已檢視修正「國家發展委員會職場霸凌防治處理作業規定」，例如每日專人查收申訴管道受理情形、縮短遇案調查時程、明定檢討責任等。同時，將會提供同仁心理諮商協助及規劃辦理相關教育訓練，提升各級主管及同仁對職場霸凌的正確認識與覺知；希望透過更完整的機制，營造免受霸凌侵犯之職場環境，使員工安心投入工作。

國發會 職場 霸凌

延伸閱讀

議員曝北藝霸凌案！董事長約談當事人要求封口 文化局：重啟調查

衛福部霸凌連環爆 部長次長公開信盼同仁安心投入職場

台鐵職場霸凌成案後又撤銷？工會訴求落實調查並懲處

職場霸凌無「法」管 馬偕醫院工會籲立專法

相關新聞

「市長視察」餐點未送達…主管逼下跪認錯 高市衛生局認了

各地霸凌議題持續延燒，高雄市議員李眉蓁今爆料2021年城中城大火後，市長陳其邁在某次視察，員工沒拿到預定糕點，衛生局社區...

海科館前館長又有黑料 藍委揭用公帑帶小姑爽遊哈利波特影城

海科館前館長陳素芬因涉霸凌同仁遭調離，國民黨立委陳菁徽今日表示，她接獲具名來電，陳素芬於館內仍藏暗樁，用公帑出遊，考察報...

衛福部霸凌延燒 陳昭姿爆跨司處：組長、專委、參事都有

衛福部霸凌案件連環爆，疾管署整備組長遭爆「土皇帝」已調離主管職，衛福部今對6案說明調查結果。民眾黨立委陳昭姿表示，她接獲...

衛福部6人涉霸凌 社保司長、保護司簡任視察調職…懲處兩周內出爐

衛福部霸凌案件連環爆，昨日疾管署確認整備組長霸凌屬實並調離主管職後，衛福部今日再度召開記者會對外說明外傳三名司長的霸凌...

成立霸凌案調查會未果朝野衝突 藍批綠護航謝宜容

今日立法院會審查原住民組織法修正草案時，朝野爆發衝突。國民黨立院黨團舉行記者會，批民進黨立委干擾議事，為護航涉霸凌的勞動...

要求勞部同仁假日加班 藍委酸洪申翰：完美演繹慣老闆

勞動部長洪申翰要求同仁假日加班，再度將勞動部推上火線。國民黨立委李彥秀表示，洪申翰完美演繹「慣老闆」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。