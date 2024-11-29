國發會火速處理霸凌案 一周內處長遭降調非主管

國發會29日晚間表示，有關媒體於11月22日報導單位主管涉及職場霸凌一案，雖無明確申訴人，但國發會於知悉後立即組成專案調查小組，小組成員包括三位外聘委員及一位內聘委員，外聘委員來自律師及心理師等不同專業背景，自11月24日開始，每日召開調查小組會議，並於今日召開職場霸凌申訴評議會，完成最終調查報告。

國發會說明，專案小組於調查期間就該單位現職同仁全面進行無具名問卷，以瞭解同仁的職場感受及工作壓力，並分次訪談多位現職及已離職同仁。經調查小組就相關情形進行瞭解後，認綜合規劃處處長確有構成職場霸凌之情事，建議將處長調離現職，並經職場霸凌申訴評議會確認。國發會表示，處長將降調非主管。

另國發會強調，已檢視修正「國家發展委員會職場霸凌防治處理作業規定」，例如每日專人查收申訴管道受理情形、縮短遇案調查時程、明定檢討責任等。同時，將會提供同仁心理諮商協助及規劃辦理相關教育訓練，提升各級主管及同仁對職場霸凌的正確認識與覺知；希望透過更完整的機制，營造免受霸凌侵犯之職場環境，使員工安心投入工作。