台中議員憂霸凌案怕淪為「打手」？衛生局長說話了

勞動部員工疑遭霸凌輕生案，延燒到台中市議會。市議員江和樹質詢，霸凌投訴案是否會夾怨報復？還是另有隱情？很怕淪為「打手」；衛生局長曾梓展說，若偶發性情緒反應被定議為霸凌，恐衍生很多問題，那主管就當個濫好人就好了。

江和樹今天在總質詢說，中央及地方政府接二連三傳出職場霸凌案，這次勞動部一條人命不見了，高雄還有被逼下跪，到底還有多少未爆彈？為什麼有機制可以通報，有些人就是不需要通報，讓議員淪為「打手」？

江和樹認為，如果有霸凌要徹查到底，如果沒有，例如講話大聲點、因同仁工作做不好而拍桌就被投訴霸凌，霸凌非事實被誤會，那會「比死還難過」，盼能利用這次風波，好好探討。

衛生局長曾梓展說，霸凌是長期權利濫用，或不公平處罰，但管理上會偶發員工工作沒完工或缺失，一時情緒反應，若偶發性情緒反應被定議為霸凌，恐衍生很多問題，那主管就當個濫好人就好了，什麼事情都沒有關係、無所謂。

曾梓展指出，衛生局這起投訴案，他連錄音帶都聽過，對股長或執祕要求嚴格，累積下來，例如主管對請假有決策權，在溝通過程會有不滿，一名股長管理一百多人，有些工作職場要求，也許比較嚴格或口氣不太好。

林德宇質詢，市府中有那麼多同仁遭受霸凌，市府應該要去調查清楚，且進一步要求盧秀燕要有專線受理公務員陳情，並藉由第三方來清查，避免發生「職場霸凌官官相護」。

盧秀燕說，第一，她上任以來，2020年台中市是六都之先，建置諮詢專線；第二，她有私人的市長信箱，歡迎同仁們投訴，市長信箱歡迎放心，而且就是市長個人的，事實上有很多同仁都是透過這個方式表達意見。