議員籲說明霸凌爭議 北市主計處長：願接受查證

台北市議員林延鳳今天詢問，主計處長鄭瑞成近來遭指涉霸凌案，但部分內容似真似假，建議應交府級單位處理；鄭瑞成表示，這些指控非事實，願接受查證還清白。

台北市長蔣萬安下午列席台北市議會市政總質詢，民進黨籍市議員林延鳳現場詢問各局處首長，單位內目前有職場霸凌案正在調查者請舉手，結果竟然約有10個人舉手，超乎手中所掌握資料，質疑有些是未爆案。

林延鳳指出，像是消防局和環保局就不在自己名單內，要求兩局處說明狀況。

環保局長徐世勳答詢說明，目前新增案件是有名員工認為其排班不公平，所以提出霸凌案，但實際為排班調度問題，現正審理中；消防局長莫懷祖則說，昨天剛接獲員工寫信稱其和長官相處有問題，認為遭霸凌，已交督察單位調查中。

林延鳳隨即又提到，若霸凌案涉及到一級主管就應該好好調查，即便是已卸任者也相同。話鋒一轉指出，明年1月將退休的主計處長鄭瑞成近來遭指涉霸凌案，詢問台北市副市長李四川何時接到相關訊息並予以告誡。

蔣萬安答詢表示，若有局處首長涉及霸凌案，會提高到府級層級來處理。

李四川則說，自己是從上個月起陸續收到主計處相關霸凌案陳情，內容多為管理問題，所以才告誡要多加注意，並交由人事處進行調查。

林延鳳建議，由於人事處和主計處為平行單位，且有多人陳情霸凌案，建議應交府級單位處理，才不會讓外界有草草處理觀感。

她指出，關於鄭瑞成疑涉未請假便在外授課領鐘點費問題，統計約有199個小時；以及用業務費買禮券給員工情形，任內6年多購買新台幣476萬餘元禮券給受調查民眾，但剩餘135萬元是否都有發給員工，以及員工滿意度調查和考績爭議問題，這些都應對外說明清楚，以免造成誤解。

鄭瑞成表示，授課部分是受公訓處和教師研習中心之邀去授課，都是因公事宜；禮券部分則幾乎作為員工年終和駕駛的摸彩品之用。

他澄清，員工滿意度調查都是由科室主管、副處長和自己回答，並未叫員工撰寫，強調都是子虛烏有，對自己個人太傷害，強調自己同意接受查證，若不對、願意承擔，否則就要還其清白，這些指控對自己不公平、也非事實。