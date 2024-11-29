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台中市府爆霸凌？傳唱歌逼下屬埋單、拍桌怒罵…3首長否認

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市議員張玉嬿（左起）、王立任、黃守達、謝志忠今市政總質詢，要求持續擴大調查性騷擾與霸凌案件。記者趙容萱／攝影
台中市議員張玉嬿（左起）、王立任、黃守達、謝志忠今市政總質詢，要求持續擴大調查性騷擾與霸凌案件。記者趙容萱／攝影

勞動部員工疑遭霸凌輕生案，台中市議員黃守達今總質詢時，直接點名詢問地政局長吳存金唱歌逼下屬埋單、發局長李正偉拍桌怒罵同仁、經發局長張峯源為塞自己人逼退員工等情事，3首長否認霸凌。

台中市長盧秀燕強調，市府重視職場友善，如有霸凌、性騷擾，丟官、丟職．沒有好下場。

今市政總質詢，市議員黃守達、謝志忠、張玉嬿、王立任痛批，如果申訴管道真的暢通，怎麼會有大量陳情找上議員？市府應擴大調查，如勞動部於霸凌事件爆發後，就寄發匿名問卷給全體同仁，呼籲市府以寄發匿名問卷，擴大調查性騷擾與霸凌案件。

黃守達下午質詢時，先點名地政局長吳存金是否常在局內咆哮，影響上班氣氛？或是唱歌逼下屬埋單？是否計算有多少局內同仁提前辭職、放棄公務員退休？吳存金連三否認，並回應，地政局2名專委是去其他縣市當處長，高階主管也有其他高就，更無唱歌逼埋單情事。

黃守達再點名都發局長李正偉有沒有多次拍桌怒罵同仁？李正偉嚴正否認「沒有！」李正偉強調，有同仁多次犯錯屢勸不聽，必須導正方式要求同仁。

黃守達也指經發局長張峯源有無為了塞自己人，用逼退、挖苦等羞辱同仁？張峯源說，「沒有」。張峯源表示，有同仁已經影響到市府財務，與他調人是否從新北市府無關。

黃守達也針對衛生局有股長被投訴管理不當，衛生局長曾梓展指，一個股長要管理100多人，有工作要求，也許比較嚴格、口氣不好，1、2個月前接到陳情，已找來股長協調，局務會議也有交代同仁，避免引發職場問題。

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