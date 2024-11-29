海科館前館長陳素芬又有黑料 藍委揭用公帑爽遊哈利波特影城

海科館前館長陳素芬因涉霸凌同仁遭調離，國民黨立委陳菁徽今日表示，她接獲具名來電，陳素芬於館內仍藏暗樁，用公帑出遊，考察報告更是亂寫一通。

公務部門霸凌案連環爆，除勞動部霸凌案外，海科館也爆發主管霸凌事件，涉霸凌的陳素芬已被調離現職。不過，陳菁徽表示，她接獲具名來電，來電者是教育部海科館同仁的配偶，爆料陳素芬雖已調離現職，其實仍在海科館內藏了暗樁，對象也就是自己的小姑（丈夫的妹妹）。爆料者並稱，該暗樁除享受特權連年公務出國遊玩之外，更違反了人事法令，主管配偶及三親等以內血親應迴避僱用。

陳菁徽表示，接獲來電爆料後，便馬上查證公務出國報告資訊網。陳菁徽發現，海科館在2022年10月及2023年9月期間，曾有過兩次出國的行程，分別是去日本和美國，且除了陳素芬之外，也都有一名海科館秘書室的「契約進用編制外人員」陪同，並且姓名與爆料者所稱一致。

陳菁徽質疑，編制外的人員，竟連續兩年排擠館內公務員並陪館長出國，這確實很有「貓膩」。如果爆料所說是真的，這名對象就是館長配偶的妹妹的話，那就解釋得通了。由於這違反了行政院與所屬中央及地方各機關約僱人員僱用辦法，所以國會辦公室已第一時間發函行政院要求查處。

陳菁徽說，陳素芬長期對館內人員咆哮，但自己卻帶著疑是自己小姑的編制外職員，在9月初旺季時出國考察，自己就是帶頭造成人力吃緊的主因。

陳菁徽說，她翻開海科館日本的考察報告，內容竟用了6頁的篇幅，紀錄著去哈利波特影城的玩樂行程，甚至恬不知恥的寫下：「以下就用照片來說明哈利波特影城的各種場景、模型、設施及布景吧！」接著便把「魔法師們看著新生被分配到各個學院」、「哈利波特與榮恩的住宿空間也是原裝的」及「金探子的比賽中各地競賽隊伍的飛船」等圖文內容逐一列出，實在太離譜，民脂民膏被官員如此糟蹋。

陳菁徽批評，該考察除假公濟私之外，內容更是東拼西湊，連玩回來寫的報告都亂寫。陳菁徽指出，明明就是「霍格華茲」的入口，報告內竟然寫「哈利波特」的入口，敢問這是什麼入口？

陳菁徽指出，「哈利波特」系列電影「火盃的考驗」中的三巫鬥法大賽的電影道具及戲服，卻被寫成「在金探子的比賽中各地競賽隊伍的飛船」，三巫鬥法大賽的比賽項目什麼時候多了金探子比賽，況且金探子比賽的正確名稱叫做「魁地奇」。