「市長視察」餐點未送達…主管逼下跪認錯 高市衛生局認了

各地霸凌議題持續延燒，高雄市議員李眉蓁今爆料2021年城中城大火後，市長陳其邁在某次視察，員工沒拿到預定糕點，衛生局社區心衛中心蘇姓主任勃然大怒，逼得員工下跪認錯道歉，又是一樁職場霸凌；衛生局坦承確有「下跪」情節，依法調離主管職調查。

李眉蓁表示，接獲衛生局員工具名陳情指，城中城大火後，陳其邁常到長照大樓視察心理衛教活動，某次視察，預定的糕點在市長離開了還沒送到，蘇姓主任失控飆罵員工，該名員工只好下跪，後來該員工黯然降調離開。

投訴人亦稱衛生局內充滿黑暗，霸凌案件層出不窮，局長黃志中遇到不聽話下屬就任名調走，也將下屬「一人當二人用」，導致衛生所人員忙到焦頭爛額，除非生病不敢請假；不僅如此，黃志中任內還發生2起員工輕生事件。

李眉蓁強調，若投訴者對於心衛中心長官的陳述屬實，「那真的比勞動部分署長謝宜容事件還可怕！」要求衛生局應主動調查事件，市長陳其邁應毋枉毋縱。市長陳其邁表示，若提供相關具體投訴者資料、時間、地點證據就會啟動調查，一定會查清楚。

衛生局長黃志中解釋，同仁職務調動本於專才、專業，適才任所、久任輪調或變換環境協助適應等原則辦理調動，絕非出於個人好惡。差假則依公務人員請假辦法辦理。

黃志中表示，少數局所主管「依法兼任」兩職，因有特定任務或徵求人選專任、待組織修改完成前的暫時處置，派任均已考量同仁負擔，並未因而增加基層同仁工作負擔而不能請假的情況，衛生局所公務人員差假管理均依公務人員請假辦法核實辦理。

針對心衛中心下跪案，衛生局今天接到1999投訴，已請人事室啟動調查及必要處置。經初步瞭解，事件發生於2021年，當時確認有「下跪」情節，不過相關過程仍待釐清，依法將蘇姓主管調離現職，另派他機關任非主管職配合調查。

有關兩2名員工跳樓輕生案，2017年衛生局會計室股長到任約5個月發生輕生憾事，經調查仍未查明壓力來源；2022年新進人員剛報到1個月，尚未承接案子即發生憾事，經調查亦非工作壓力導致。為慎重釐清事故緣由，衛生局對兩案均已再重啟調查。

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