議員曝北藝霸凌案！董事長約談當事人要求封口 文化局：重啟調查

勞動部職場霸凌案延燒，台北表演藝術中心今年也發生職場霸凌案，議員顏若芳揭露，事發後董事長王文儀曾私下約談當事人要求封口，該案經調查職場霸凌不成立，甚至疑「公報私仇」對當事人記過，當事人最後身心受創選擇離職，至今仍要看醫生。文化局表示，會要求北藝對該案重新調查。

北藝今年5月遭議員揭露疑似霸凌事件，被害人控訴自己因身體不舒服，在座位上休息，甚至遭同事椰榆還被偷拍影片上傳到公開個人IG，讓更多同事瀏覽、訕笑，當時北藝董事長王文儀曾表示，主管當時有即時處理，但處理過程確有疏失。

議員顏若芳指出，該事件爆發後，當事人在5月31日就被王文儀約談，但王竟意圖壓案，她拿出受害者所提供的音檔，音檔中王更說出「我是有仇必報，只是不見得現在報」、「你敢告訴別人你就死定，你就死定了」等言論，讓顏痛批，「簡直是謝宜容2.0」。

顏若芳表示，北藝中心後續啟動職場霸凌調查，但今年8月7日送交給受害人的處理報告中，結論竟是職場霸凌「全部不成立」，結論中不僅把限動美化成「同仁間的貼心安慰」，內容更多處暗指受害人憑主觀不舒服就認定是職場霸凌，當事人在9月疑被「公報私仇」記大過，最後選擇離職，甚至身心狀況也受影響，而求助身心科。

顏若芳指出，王文儀從今年二月上任至今，北藝至今已離職20人，更有粉專出現稱「把自己當皇帝」、「職權霸凌者」，呼籲監督機關文化局應重新思考王是否仍適合擔任北藝公司董事長。

文化局長蔡詩萍表示，王文儀接任後確實有肩負人事及各方面整頓，離職人數可能與此相關，該案拍攝者會將員工日常放上社群紀錄，這一次被拍攝當事人有反應不舒服，也啟動相關調查，他也有提醒北藝每個人感受不同，但不清楚董事長有約談當事人，會請北藝針對該案重新啟動調查。