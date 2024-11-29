快訊

台中后里鋼鐵廠工安意外 員工雙手、臉遭爐渣灼傷送醫急救

帶寵物嚇梅克爾？普亭再發聲明求原諒 否認蓄意放狗「我不知道她怕」

議員曝北藝霸凌案！董事長約談當事人要求封口 文化局：重啟調查

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北表演藝術中心今年遭媒體揭露一起職場霸凌案，議員顏若芳在總質詢揭露，事發後董事長王文儀曾私下約談當事人要求封口，該案經調查職場霸凌不成立，當事人最後身心受創選擇離職。文化局表示，會要求北藝對該案重新調查。記者余承翰／攝影
台北表演藝術中心今年遭媒體揭露一起職場霸凌案，議員顏若芳在總質詢揭露，事發後董事長王文儀曾私下約談當事人要求封口，該案經調查職場霸凌不成立，當事人最後身心受創選擇離職。文化局表示，會要求北藝對該案重新調查。記者余承翰／攝影

勞動部職場霸凌案延燒，台北表演藝術中心今年也發生職場霸凌案，議員顏若芳揭露，事發後董事長王文儀曾私下約談當事人要求封口，該案經調查職場霸凌不成立，甚至疑「公報私仇」對當事人記過，當事人最後身心受創選擇離職，至今仍要看醫生。文化局表示，會要求北藝對該案重新調查。

北藝今年5月遭議員揭露疑似霸凌事件，被害人控訴自己因身體不舒服，在座位上休息，甚至遭同事椰榆還被偷拍影片上傳到公開個人IG，讓更多同事瀏覽、訕笑，當時北藝董事長王文儀曾表示，主管當時有即時處理，但處理過程確有疏失。

議員顏若芳指出，該事件爆發後，當事人在5月31日就被王文儀約談，但王竟意圖壓案，她拿出受害者所提供的音檔，音檔中王更說出「我是有仇必報，只是不見得現在報」、「你敢告訴別人你就死定，你就死定了」等言論，讓顏痛批，「簡直是謝宜容2.0」。

顏若芳表示，北藝中心後續啟動職場霸凌調查，但今年8月7日送交給受害人的處理報告中，結論竟是職場霸凌「全部不成立」，結論中不僅把限動美化成「同仁間的貼心安慰」，內容更多處暗指受害人憑主觀不舒服就認定是職場霸凌，當事人在9月疑被「公報私仇」記大過，最後選擇離職，甚至身心狀況也受影響，而求助身心科。

顏若芳指出，王文儀從今年二月上任至今，北藝至今已離職20人，更有粉專出現稱「把自己當皇帝」、「職權霸凌者」，呼籲監督機關文化局應重新思考王是否仍適合擔任北藝公司董事長。

文化局長蔡詩萍表示，王文儀接任後確實有肩負人事及各方面整頓，離職人數可能與此相關，該案拍攝者會將員工日常放上社群紀錄，這一次被拍攝當事人有反應不舒服，也啟動相關調查，他也有提醒北藝每個人感受不同，但不清楚董事長有約談當事人，會請北藝針對該案重新啟動調查。

職場霸凌 離職 顏若芳

延伸閱讀

北市議員批北藝霸凌案輕放 文化局長蔡詩萍：重啟調查

蔣萬安掏「日本隊道歉表」惹議？議員批「沒風度」蹭流量反丟臉

大巨蛋又出包？顏若芳爆遠雄違法室內裝修、滿地菸蒂

台智光投標監視器「自己備援自己」顏若芳批北市府無能

相關新聞

「市長視察」餐點未送達…主管逼下跪認錯 高市衛生局認了

各地霸凌議題持續延燒，高雄市議員李眉蓁今爆料2021年城中城大火後，市長陳其邁在某次視察，員工沒拿到預定糕點，衛生局社區...

海科館前館長陳素芬又有黑料 藍委揭用公帑爽遊哈利波特影城

海科館前館長陳素芬因涉霸凌同仁遭調離，國民黨立委陳菁徽今日表示，她接獲具名來電，陳素芬於館內仍藏暗樁，用公帑出遊，考察報...

衛福部霸凌延燒 陳昭姿爆跨司處：組長、專委、參事都有

衛福部霸凌案件連環爆，疾管署整備組長遭爆「土皇帝」已調離主管職，衛福部今對6案說明調查結果。民眾黨立委陳昭姿表示，她接獲...

衛福部6人涉霸凌 社保司長、保護司簡任視察調職…懲處兩周內出爐

衛福部霸凌案件連環爆，昨日疾管署確認整備組長霸凌屬實並調離主管職後，衛福部今日再度召開記者會對外說明外傳三名司長的霸凌...

成立霸凌案調查會未果朝野衝突 藍批綠護航謝宜容

今日立法院會審查原住民組織法修正草案時，朝野爆發衝突。國民黨立院黨團舉行記者會，批民進黨立委干擾議事，為護航涉霸凌的勞動...

要求勞部同仁假日加班 藍委酸洪申翰：完美演繹慣老闆

勞動部長洪申翰要求同仁假日加班，再度將勞動部推上火線。國民黨立委李彥秀表示，洪申翰完美演繹「慣老闆」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。