台北市議員顏若芳今天指出，北藝中心5月爆發霸凌案，經調查後輕放還將被害人記大過，質疑董事長王文儀不適任；台北市文化局長蔡詩萍允諾將重啟調查。

台北市長蔣萬安下午列席台北市議會市政總質詢，民進黨籍市議員顏若芳表示，近日勞動部公務員遭霸凌輕生事件震驚全國，但台北表演藝術中心也有類似事件發生，媒體5月下旬報導有北藝員工投訴稱遭嚴重職場霸凌。

顏若芳指出，北藝中心今年1月迄11月違反勞動法共17次，且有3次是發生在上述新聞爆發後，根本就是個毫無悔意要修正的單位。

她說，5月霸凌案爆發後，王文儀在5月31日私下約談被霸凌的陳情人。

現場立即播放當時的約談音檔內容，王提及「你敢告訴別人就死定了...我是有仇必報，但不一定是現在...」。

顏若芳表示，霸凌案啟動調查後於8月7日認定不成立，理由認為陳情人若覺觀感不佳，不應認為是職場霸凌，且指控內容並無揶揄和嘲笑含意。直批這和勞動部報告內容雷同，且北藝霸凌案不成立後，陳情人事後還被藉故記大過，質疑這些情形是否合理。

同時，陳情人後來雖已離職，但仍持續到身心科就醫，結果被醫生診斷有長達兩週時間有輕生傾向，且年僅30多歲，但其自律神經已退化至50多歲。

顏若芳再指出，王文儀才上任9個月，卻網路負評滿滿，讓北藝成血汗工廠，有員工指其上任半年時，北藝離職員工就約20人，根本就是「天高皇帝遠」。諸多狀況和前勞動部北分署長謝宜容一案雷同，不希望台北市政府內有。

她表示，北藝或許是冰山一角，但北市府如此多局處，除要求此案應重新啟動調查，且要檢討王文儀適不適任，並於1個月內；另外，因不希望再有類似霸凌事件發生，北市府也應進行全面徹查；以及向中央建議公務人員保障法應做部分內容修正，保障公務員身心靈健康。

蔣萬安和蔡詩萍答詢時都表示，允諾重新啟動此案調查。

蔡詩萍說明，自己不知道王文儀約談一事，但北藝先前曾說明，此案是因拍片人平常都會拍員工畫面並上傳網路，不料造成陳情人感受不舒服，全案有啟動調查，自己也有提醒北藝，即使是日常行為，但每人感受不同應予注意和尊重。

針對北藝離職20人部分，蔡詩萍表示，王文儀當初接手時，北藝本來就有要針對部分人事進行異動，同意將這部分一併納入調查，並強調職場霸凌「零容忍」。

民進黨市議員何孟樺在5月時曾揭露，有名北藝員工因身體不舒服而休息，卻被同事揶揄且偷拍影片上傳至IG上，遭其他同事瀏覽訕笑，使得陳情人認為自己變成辦公室的大笑話。