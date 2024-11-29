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衛福部6案霸凌均女性涉案 精神醫分析：性格、文化所致

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部職場霸凌案繼續延燒，次長呂建德（左）和人事處長李玉惠（右）下午舉行記者會，表示涉及人員累計6人，其中有4人為主管職務，2人已調離現職，即日起請涉案的人員先行請假，後續將持續擴大調查，儘快提出調查報告和行政處分。記者曾吉松／攝影
衛福部職場霸凌案繼續延燒，次長呂建德（左）和人事處長李玉惠（右）下午舉行記者會，表示涉及人員累計6人，其中有4人為主管職務，2人已調離現職，即日起請涉案的人員先行請假，後續將持續擴大調查，儘快提出調查報告和行政處分。記者曾吉松／攝影

衛福部今公布霸凌案調查結果，除疾管署組長昨已公布懲處外，調查對象新增至6案，其中2人調離現職，且涉霸凌者均為女性。精神科醫師指出，台灣職場近年走火入魔、講求績效，自戀型、高衝突型人格者較有權力慾望，容易成為霸凌者，女性或許受到長期社會打壓等因素，更需要爭取長官認同才能有所表現，反而為提高績效霸凌下屬。

萬芳醫院精神科主治醫師潘建志表示，台灣職場風氣近年非常講求績效，不僅公務體系，各行各業都被畫定各式數字化指標，例如醫院面臨評鑑時，有5000多種指標必須完成，加上通訊軟體使用，讓主管下班後仍會聯繫工作事項，造成下屬上班、下班時間區分不夠明確，許多門診病人因類似壓力，而出現廣泛性焦慮症，工作時間外也無法好好休息，一直在想工作瑣事。

潘建志表示，許多病人反應，長期被主管要求加班完成績效指標，長久以來，除了增加罹患焦慮症，也可能因而演變為憂鬱症，甚至想不開。臨床上，除了積極治療外，也會提醒病人不要以主管侮辱性的話語來評斷自身價值，若壓力實在過大則建議請假休息一陣子，或提出辭呈，「畢竟你的身分、所賺得的薪水，都沒有身體健康來得重要。」

衛福部調查小組立案調查的6位涉嫌霸凌者，包括社會保險司劉姓司長、保護司林姓簡任視察、健保署陳姓副署長、社工司蘇姓司長、社工司王姓簡任官、國會組張姓組長，其中社保司劉司長與保護司林視察調離現職，其餘3人證據不足尚在調查，而6人均為女性。

潘建志表示，並無臨床研究或證據分析性別與霸凌事件的關係，不過，是否成為霸凌者與性格有關，自戀型人格者希望求得關注，因此容易升遷、取得傑出成就，但過程中只在乎自己、不在乎他人，一有權力彷彿「一將功成萬骨枯」，要下屬對其表達尊敬，並達成績效維持自己在更上層主管心中地位。而受社會文化因素影響，男性通常升遷較為容易，研判女性可能因此更需要爭取上層主管認同，轉而將績效壓力加諸於下屬。

為緩解公務人員心理壓力，總統府健康台灣委員會昨拋出「身心調適假」。潘建志表示，身心調適假有一定舒緩效果，不過，臨床上許多病人反應，請假必須要有精神科醫師開立證明，尤其公務體系病人，要找到職務代理人不容易，經常提出希望一次休長一點假，比較容易找到職代，未來身心調適假是否能靈活運用仍有待觀察，而針對已經進入憂鬱症的病人，希望身心調適假至少應休3個月至半年，期間好好休息、治療，才不會釀成憾事發生。

主管 績效 霸凌

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