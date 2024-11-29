衛福部霸凌延燒 陳昭姿爆跨司處：組長、專委、參事都有

衛福部霸凌案件連環爆，疾管署整備組長遭爆「土皇帝」已調離主管職，衛福部今對6案說明調查結果。民眾黨立委陳昭姿表示，她接獲檢舉，除今記者會揭露外，更包含簡任視察、組長、專委、參事及科長，涉及單位橫跨長照司、保護司、會計處、國會組及健保署台北業務組等。

陳昭姿表示，霸凌行為的舉證困難度並不亞於性騷擾。霸凌行為總在一瞬間，蒐證往往趕不上行為的發生，因此衛福部以問卷調查意見分歧或無足夠證據證明有霸凌，根本就是敷衍了事。

陳昭姿說，衛福部今日公布結果對於掌握事證如何均隻字未提，再次反映檢舉人為何不信任衛福部內部調查，選擇將錄音事證提供給她的緣由，其他案件也有類似狀況，衛福部內部機制失靈到基層公務員難以信任而進一步提供事證，衛福部應檢討。

「涉案者的霸凌行為已行之有年。」陳昭姿說，她接獲的檢舉，涉案者的霸凌行為橫跨數年及不同單位，衛福部僅針對涉案者現職單位的同仁調查，非但無法完整呈現實情樣貌，更無法還給過去的受害者應有的公道，請衛福部應盡速完成專案調查。

陳昭姿再爆，實際上她收到的檢舉，除今日衛福部記者會遭揭露的司長、副署長外，更包含簡任視察、組長、專委、參事及科長都有，涉及的單位橫跨長照司、保護司、會計處、國會組以及健保署台北業務組等都有。

「霸凌一案接著一案。」陳昭姿說，衛福部今才說要實施「職場安心計畫」的心理急救機制，讓人無法不質疑過往衛福部內部員工反映機制早已名存實亡，請衛福部別想說有開記者會給交代就好，請提出具體改革方案。