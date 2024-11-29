衛福部霸凌連環爆 部長次長公開信盼同仁安心投入職場

衛福部今日公布初步霸凌調查結果，6名人員可能涉及職場霸凌，目前2名主管暫時調離職務，其餘4案仍需進一步調查確認；另，今日衛福部長照司長也被爆料找同仁深蹲等。衛福部部長邱泰源，以及3名次長林靜儀、周志浩、呂建德也聯合發表公開信，希望重新檢視職場文化和宜性，並且提供諮商資源。

職場是我們攜手努力，實現理想，為國家人⺠貢獻的地方。應該是充滿尊重、支持與信任的空間，讓每位同仁安心投入，發揮所長。

近日公部門職場事件，風波中亦有許多夥伴感覺焦慮，或是對信任和關係產生懷疑，這也讓我們有機會重新檢視職場文化合宜性，也希望讓負面感受能夠獲得正向回應。

本部在調查的過程，承諾秉持毋枉毋縱的精神，此時也需要共同面對與療傷，將挑戰轉化為改進與成長，也是重建更友善、更有活力的職場契機。

除部內投訴管道外，為讓有急性壓力同仁，也能夠有情緒出口，為長遠健康職場文化奠基。部內自下週起啟動為期2週的心理急救機制，即12月2日至12月15日提供「個別諮商」及「團體諮商」線上資源，訊息將於內網公告。

讓我們以支持關懷的態度，共同面對挑戰。若您或身邊同仁需要協助，請安心尋求幫忙。

衛福部珍視每位同仁，我們重申對職場霸凌零容忍，建立安全友善的職場環境是我們最大責任。

各位同仁讓我們一起攜手努力，並祝平安健康！