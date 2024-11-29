高雄衛生局涉霸凌！壓榨、逼下跪認錯 陳其邁：有證據就調查

高雄市衛生局下級單位近日陸續被議員指控霸凌，市議員李眉蓁近日接獲一名衛生局員工陳情，社區心衛中心主任曾逼下屬下跪道歉，投訴者也說衛生局長黃志中涉嫌壓榨下屬，李要求市府即刻啟動調查，確認是否屬實；市長陳其邁表示，若收到具體人事物證，就會立即啟動調查，一定會查清楚。

市議員陳麗娜曾指市立小港醫院副院長馮明珠在衛生局臉書留言抒發不滿，遭衛生局發函給高醫，要求7天內解職，另外2位高醫系統醫生也因網路留言被衛生局告破壞名譽，另名民生醫院總務室主任常對同仁咆哮、摔公文。陳其邁表示會針對這起個案進行調查，外部專家也會超過一半。

市議員李眉蓁日前接獲衛生局員工「具名陳情」，該名員工聲稱衛生局內充滿黑暗，局長黃志中遇到不聽話下屬就任名調走，也將下屬「一人當二人用」，導致衛生所人員忙到焦頭爛額，除非生病不敢請假，另外該投訴者也說社區心衛中心主任在某次市長視察時，因下屬未準備好預訂餐點，該主任竟直接逼下屬下跪道歉認錯。

李眉蓁表示，衛生局長黃志中2次任內已發生2件員工輕生事件，當然局處首長都都人事任命權，不能因此認定為職場霸凌，但若投訴者對於心衛中心長官的陳述屬實，「那真的比勞動部分署長謝宜容事件還可怕！」要求衛生局長應主動調查事件，市長陳其邁應毋枉毋縱，如果投訴內容錯誤也可以還給遭指控同仁清白。

市長陳其邁表示，若提供相關具體投訴者資料、時間、地點證據就會啟動調查，一定會查清楚，過去在校園霸凌案處理上有些不理想，因此設立府級霸凌調查委員會，由市府協助全面調查；衛生局長則回應，目前未接獲人事單位的投訴陳情案，他強調任何投訴內容都不應該公開具體行為細節，以免影響事後調查。