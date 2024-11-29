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謝宜容能否領年終獎金 人事總處：已非發放對象

中央社／ 台北29日電
已遭記2大過免職的前勞動部勞發署北分署長謝宜容。圖為謝宜容22日透過影片向社會大眾道歉。圖／取自YouTube
已遭記2大過免職的前勞動部勞發署北分署長謝宜容。圖為謝宜容22日透過影片向社會大眾道歉。圖／取自YouTube

行政院人事總處近日公布公務員年終獎金將於明年1月17日發放，外界關注已遭記2大過免職的前勞動部勞發署北分署長謝宜容能否領取年終獎金。人事總處表示，除非謝宜容提起行政救濟且獲撤銷原處分，否則她已非年終獎金發放對象。

根據民國113年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，軍公教年終工作獎金發給基準，是依據當年實際在職月數比例，1月31日以前已在職人員至12月1日仍在職者發給1.5個月俸給的年終工作獎金；2月1日以後新進到職人員，如12月1日仍在職者，則按實際在職月數比例計支。

不過，若軍公教年終考績及另予考績遭列丙等以下，以及年度中受記過以上的懲戒處分判決確定者，或平時考核經獎懲相互抵銷後累積達一大過者，都不會拿到年終工作獎金。

謝宜容因勞動部勞發署北分署公務員輕生案，已遭記2大過免職，外界關注她是否還領得到年終獎金。人事總處對中央社記者表示，根據規範，公務員獎懲互抵後，記一大過就無法拿到年終獎金，加以謝宜容已經是2大過免職，12月並不在職，現階段非年終獎金發放對象。

人事總處表示，謝宜容若沒有走救濟管道，就是確定領不到年終獎金。

根據規範，公務人員經依法提起救濟獲撤銷原行政處分而復職者，其年終工作獎金薪俸部分，全額發給；專業加給及主管職務加給部分，均按實際在職月數比例發給。

公務員 勞動部 職場霸凌 行政院 謝宜容

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