衛福部6人涉霸凌 社保司長、保護司簡任視察調職 懲處兩周內出爐

衛福部霸凌案件連環爆，昨天疾管署整備組長霸凌經確認屬實並調離主管職後後，衛福部今再度說明霸凌案調查結果，衛福部次長呂建德表示，此次調查6人，包含1人非主管職，相關懲處及調查會在2周內出爐。初步劉姓社會保險司司長兼主秘，調離社保司主管職務；保護司林姓簡任視察也調離現職。

呂建德指出，本月22日成立專案調查小組，由7名委員組成，分別是4名外部委員，專長為社會心理、教育、法律、行政法律，還有3名內部委員。

調查對象除了原先三名司長，即衛福部主秘兼社保司長、心健司前司長（現任健保署副署長）、社工司長。也包括當日遭投訴的二位簡任主管，調查訪談進行中，又發生另一名王姓簡任非主管亦有涉疑似霸凌，調查人數總計為六人。

呂建德說明初步調查結果：

一、社保司劉姓司長於兩年多前擔任健保署台北業務組長任內遭投訴，問卷調查與訪談內容分歧，即日調離社保司長主管職務；為求調查審慎公正進行，當事人表達自請休假暫離職務，配合調查。

二、保護服務司林姓簡任視察，涉及霸凌情節重大且有具體事證，涉及不只針對一人人身攻擊言語霸凌，為避免調查過程中訪談對象心生畏懼，要求其即日起調離現職。

三、健保署陳姓副署長部分，目前沒有足夠證據，但針對疑似非本人批閱公文行為不當之事，將進一步深入調查。

四、社工司蘇性司長，目前尚無具體事證證實霸凌行為，將進一步調查，涉情緒管理問題再行檢討。

五、社工司王姓簡任官涉及霸凌，立案查辦。

六，國會組張姓組長遭投訴，因問卷與訪談涉及行為並不具體，須進一步調查。

呂建德指出，訪談採取量化調查和質性訪談，並與其他資料來源交叉驗證，期使調查結果反映事件全貌。調查期間避免訪談人受影響或干擾，即日起請涉案主管先行請假，部內將持續擴大調查釐清，並公開調查報告，也會送交考績會懲處，預計二周內完成。

衛福部人事處長李玉惠指出，量化調查透過電子信箱發放，只要是衛福部機關網域範圍，都會發放，目前實體訪談共12人。

呂建德坦言，現在衛福部內部反應管道不暢通，將再精進。部內將啟動員工協助方案（EAP），即日起實施「職場安心計畫」的心理急救機制，協助同仁心理輔導、共同面對壓力。

同時衛福部長、次長已聯名向全體同仁宣示，盼藉此檢視首長跟同仁互動與溝通方式，還給大家更友善的職場環境，部內也承諾全力建立友善、安全的職場環境，共同為公共政策推動努力。

另外，今日再傳衛福部長照司長也被爆料霸凌，包含強迫深蹲等。呂建德表示，目前尚未有接獲相關投訴，如再有司、署長層級以上涉及職場霸凌，將比照此次專案調查小組規格查處，其他均循衛福部員工職場霸凌防治與處理作業規定程序，進行審查，秉公、依法辦理，勿縱勿枉。