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成立霸凌案調查會未果朝野衝突 藍批綠護航謝宜容

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
今日立法院會審查原住民組織法修正草案時，朝野爆發衝突。國民黨立院黨團舉行記者會，批民進黨立委干擾議事，為護航涉霸凌的勞動部勞發署北分署前分署長謝宜容，致譴責謝宜容和成立調查委員會的提案無法通過。記者屈彥辰／攝影
今日立法院會審查原住民組織法修正草案時，朝野爆發衝突。國民黨立院黨團舉行記者會，批民進黨立委干擾議事，為護航涉霸凌的勞動部勞發署北分署前分署長謝宜容，致譴責謝宜容和成立調查委員會的提案無法通過。記者屈彥辰／攝影

今日立法院會審查原住民組織法修正草案時，朝野爆發衝突。國民黨立院黨團舉行記者會，批民進黨立委干擾議事，為護航涉霸凌的勞動部勞發署北分署前分署長謝宜容，致譴責謝宜容和成立調查委員會的提案無法通過。

立法院會今日審查原住民組織法修正草案，民進黨立委接力發言，拖沓議事，國民黨立院黨團遂提案停止討論，引發民進黨不滿。民進黨立委陳瑩衝上主席台，試圖搶會議主席、立法院副院長江啟臣的麥克風，一眾國民黨女性立委衝上主席台，將陳瑩拉下。朝野爆發衝突。江啟臣也宣布休息。

針對民進黨立委行徑，國民黨團舉行記者會。書記長林思銘說，程序委員會已經排定今日院會處理學生輔導法修正案、貨物稅條例修正案及原住民組織法修正草案，再來就是勞動部霸凌事件的譴責案跟成立霸凌案調查委員會，但遺憾看到民進黨有備而來。

林思銘表示，民進黨為阻擋通過對謝宜容的譴責案及成立調查委員會，審查原住民組織法修正草案時，透過冗長發言干擾議事，護航謝宜容，讓成立調查委員會提案無法在今日完成。民進黨立委竟衝上主席台，霸占主席台，不讓主席主持會議，民進黨對於謝宜容的護航多嚴重，到底多害怕被調查出什麼真相？

國民黨團首席副書記長王鴻薇說，今日的議事衝突完全是因為陳瑩衝上主席台，搶主席江啟臣的麥克風，顯示民進黨暴力的一面，哪有這樣的阻擋議事？民進黨阻擋議事也包含冗長發言，民進黨委員說他們要討論，審查原住民組織法時，從一開始的廣泛討論到逐條審查，一共有16人次的立委發表看法。

王鴻薇提到，原住民組織法一共修2條條文，已有16人次發表談話，民進黨還要繼續冗長發言，事實上就是要阻擋國民黨譴責謝宜容霸凌案，以及成立調查委員會。民進黨真的是為原住民發聲嗎，還是根本是要包庇謝宜容，要包庇在公部門的職場霸凌

王鴻薇強調，不但要譴責謝宜容霸凌案，譴責勞動部吃案，更要譴責民進黨傾全黨之力包庇、護航。「我們反霸凌，要真相，民進黨不要擋。」就是因為民進黨長期縱容，才會有這麼多公務機關職場霸凌事件。

立委高金素梅表示，這八年來，她感受非常深刻，何時何刻民進黨這麼愛原住民？民進黨拿原住民的議題來做祭旗，審查原民保留地禁伐補償條例時，陳瑩、伍麗華在哪裡？修原住民組織法第3條、第4條，在立法院司法及法制委員會已經有多次討論，也沒見到這麼多民進黨委員關心那兩條修法，今天終於明白民進黨又要拿原住民議題祭旗。

不久後，江啟臣宣布今日會議散會。

國民黨 民進黨 立法院 職場霸凌 謝宜容

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