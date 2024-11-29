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要求勞部同仁假日加班 藍委酸洪申翰：完美演繹慣老闆

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
勞動部長洪申翰。記者陳正興／攝影
勞動部長洪申翰。記者陳正興／攝影

勞動部洪申翰要求同仁假日加班，再度將勞動部推上火線。國民黨立委李彥秀表示，洪申翰完美演繹「慣老闆」。

勞動部同仁霸凌案震驚全台，勞動部前部長何佩珊因而辭職下台，涉霸凌的勞動部勞動力發展署北分署前分署長謝宜容被記兩大過免職。洪申翰接任勞動部長。

不過，洪申翰甫一接任，即傳要求同仁假日開會，每個單位只要1.5小時，報告完就可以走。他證實此事，需要兩日假日都加班的只有他。基層公務員聽聞後相當不滿，反問洪申翰，「不需要事先準備資料？資料不用加班處理會自己生出來？」因太多不滿，洪申翰遂取消。

李彥秀說，洪申翰非勞動專業背景，被任命勞動部長緊急救火，就遭到極大的非議，現在更傳出要勞動部同仁假日加班，為洪申翰上課惡補勞動部的業務，還大言不慚地表示「唯一需要連續開會兩個整天的，是我本人。」輿論撻伐後才倉促取消。

李彥秀表示，勞動部前部長許銘春完美演繹「拍馬屁」，謝宜容完美演繹「土皇帝」，現在又有洪申翰完美演繹慣老闆。民進黨的「官場現行記」，果然不會讓大家失望。洪申翰要作為台灣千萬勞工的大家長，第一堂要上的「勞動課程」，就是要放下高傲的態度，放下慣老闆的心態，放下高高在上的氣焰，真正與勞工朋友站在一起。

勞動部 國民黨 慣老闆 洪申翰

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