快訊

憂川普上任干預聯準會、揮關稅大刀 全球經濟暗藏危機

被反應便當不好吃…韓國瑜中午院會宣布吃麥當勞 立委一陣歡呼

民進黨前立委簡肇棟罹癌辭世…享壽70歲 支持者不捨

聽新聞
0:00 / 0:00

遭霸凌成案卻被翻案 台鐵：可依規定再提申訴

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
台鐵產業工會秘書長朱智宇（中）等人，今天在立法院舉行記者會，爆台鐵霸凌案吃案，要求交長、勞長表態落實職場霸凌調查處理委員會議。記者許正宏／攝影
台鐵產業工會秘書長朱智宇（中）等人，今天在立法院舉行記者會，爆台鐵霸凌案吃案，要求交長、勞長表態落實職場霸凌調查處理委員會議。記者許正宏／攝影

針對台鐵公司員工也傳出霸凌事件，台鐵公司今回應表示，若員工對服務機關的管理措施處置認為不當，可提起申訴，不服機關函覆者，可再向保訓會提起再申訴；此案件兩造當事人都有提出申訴救濟，台鐵予以尊重並秉公處理，若對調查委員會之決議有異議，可提出再申訴。

台灣鐵路產業工會今召開記者會，指接獲楊姓員工反映，自111年起因爭取調動未獲同意後，便遭到現任人力資源處處長吳俊霖以剝奪受訓機會、刪除職務申請、無故調動、刁難請假等方式多次施以職場霸凌。楊姓員工向公司提出霸凌申訴後，本已做成霸凌案成立之決議，但吳處長卻不服結果，再提申訴，台鐵後續竟在本月告知霸凌案不成立之結果。

台鐵今表示，如員工提出職場不法侵害申訴，公司均依據勞動部「執行職務遭受不法侵害預防指引」訂定之「執行職務遭受不法侵害預防計畫」，依法進行超然公正之調查及處理。對於此案，依公務人員保障法第77、78條規定，對服務機關所為之管理措施處置認為不當，於30日內向服務機關提起申訴，如不服服務機關函復者，30日內向公務人員保障暨培訓委員會(以下簡稱保訓會)提起再申訴。

台鐵說，本案兩造當事人均依據此救濟管道提出救濟。公司針對此案兩造當事人之申訴及再申訴決定，以及依據公務人員保障法規定成立申訴處理委員會，所做成之決議，均予以尊重並依規定秉公處理。如當事人需調閱本年11月18日調查處理委員會之會議紀錄資料，公司將可配合提供；另，如當事人對於調查處理委員會之決議有異議，亦可依相關規定及程序向公司提起申訴及向保訓會提出再申訴。

另外界質疑台鐵遭台北市勞動局勞動檢查處指出未依規定執行預防計畫做成違法決議，經查是人資處未辦理檢核預防措施，台鐵說，已依預防指引辦理檢核紀錄；另預防計畫係依勞動部之預防指引所訂定，有關改善事項針對申覆程序之提示，亦已完成修訂。另成立「申訴處理委員會」因係當事人提起申訴，為求妥善周延處理，依公務人員保障法規定組成，經委員會討論做成決議，並無所稱違法決議之情形。

台鐵說，已針對此案請管理單位對於員工關懷持續進行，避免造成員工在工作上覺得不滿且具有針對性，造成管理衝突。建議中階主管建立溝通橋樑，及透過心理諮商師提醒主管。建議調動時應及早告知，給予員工調適及準備。建議主管正視員工之需求，多與員工互動溝通，以免產生後續之問題。因應組織改造，各單位面臨人才流失，員工個人職涯規劃發展，應受到正視。

台鐵 職場霸凌 職業工會

延伸閱讀

影／彰化警察疑被霸凌亡今辦告別式 家屬控當事人神隱

台鐵職場霸凌成案後又撤銷？工會訴求落實調查並懲處

彰警疑遭霸凌亡...悲父質疑彰警局長「查不清楚怎麼辦大案？」

彰警遭霸凌離世今告別式 妻子淚訴：從警光榮卻帶走他的生命

相關新聞

遭霸凌成案卻被翻案 台鐵：可依規定再提申訴

針對台鐵公司員工也傳出霸凌事件，台鐵公司今回應表示，若員工對服務機關的管理措施處置認為不當，可提起申訴，不服機關函覆者，...

要求勞部同仁假日加班 藍委酸洪申翰：完美演繹慣老闆

勞動部長洪申翰要求同仁假日加班，再度將勞動部推上火線。國民黨立委李彥秀表示，洪申翰完美演繹「慣老闆」。

台鐵職場霸凌成案後又撤銷？工會訴求落實調查並懲處

台灣鐵路產業工會今天在立法院舉辦「台鐵高層霸凌基層還想逃？濫權吃案請交長、勞長表態！」記者會，指出近期勞動部勞發署基層公...

職場霸凌無「法」管 馬偕醫院工會籲立專法

職場霸凌如同me too事件，在各公私部門爆開來。馬偕醫院企業工會今到勞動部前召開記者會，呼籲勞動部盡快制定職場霸凌防制...

綠議員齊轟中市府血汗職場 盧秀燕：六都最早設反霸凌機制

公務員職場霸凌引發關注，台中市議會總質詢今天登場，民進黨英系議員表示，衛生局長照科、心理健康科流動率高，有員工申訴卻被股...

彰警疑遭霸凌亡...悲父質疑彰警局長「查不清楚怎麼辦大案？」

彰化縣警局張姓巡佐日前疑遭霸凌輕生，今天家屬於台中舉辦告別式，包括彰化縣警局局長陳明君、督察長楊志傑、刑大大隊長陳培德均...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。