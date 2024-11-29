影／彰化警察疑被霸凌亡今辦告別式 家屬控當事人神隱
彰化縣刑警大隊偵二隊偵查佐上個月17日疑遭霸凌，在租屋處輕生。家屬今天上午舉行告別式，死者父親在告別式外拿著死者生前的訊息，質疑已給縣警局時間調查，卻始終沒有結果。而且遺書上被指控的三位霸凌者也沒有出面給家屬交代。彰化縣警局長陳明君表示，三人有出席告別式，但家屬詢問人在哪時，陳明君默不作聲。
偵查佐生前手機留言詛咒隊長蕭登元與2名隊員「全家死光」，縣警局表示，經內部調查並無不法，為求公正，已主動報請檢察官調查釐清。但家屬認為縣警局調查過程及內容不公開透明，而且謊話連篇。
陳明君率同仁出席告別式，向死者獻花致意，但走出門外後，隨即由專車接送離開，面對家屬連番質疑不予回應。
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