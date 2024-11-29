台鐵職場霸凌成案後又撤銷？工會訴求落實調查並懲處
台灣鐵路產業工會今天在立法院舉辦「台鐵高層霸凌基層還想逃？濫權吃案請交長、勞長表態！」記者會，指出近期勞動部勞發署基層公務員遭分署長霸凌致死案件，掀起全台對於公、私部門職場霸凌關注，工會接獲台鐵公司楊姓員工反映．自111年起因爭取調動未獲同意後，便遭到現任人力資源處處長吳俊霖以剝奪受訓機會、刪除職務申請、無故調動、刁難請假等方式施以職場霸凌。
台鐵產工會秘書長朱智宇指出，楊員遭霸凌後向公司提出職場霸凌申訴，職場霸凌調查處理委員會議霸凌成立之決議，對於人事處長進行懲處，台鐵卻非違法另開程序推翻合法決議，並將霸凌加害者調任國發會。認為交通部與人事行政總處的消極放任，讓台鐵有恃無恐，在交通部長下令處理職場霸凌一周後，台鐵草草回應職場霸凌不成立，而且不成立的理由跟附件都沒付，台灣鐵路產業工會要求新任勞動部長洪申翰、交通部陳部長陳世凱給受害者們一個交代。
台鐵產工提出台鐵公司應執行職場霸凌調查處理委員會議霸凌成立之決議，對於人事處長進行懲處，非違法另開程序推翻合法決議。交通部長陳世凱、勞動部長洪申翰應表態要求台鐵公司合法落實職場霸凌調查處理委員會議，等相關訴求。
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