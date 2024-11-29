職場霸凌無「法」管 馬偕醫院工會籲立專法

職場霸凌如同me too事件，在各公私部門爆開來。馬偕醫院企業工會今到勞動部前召開記者會，呼籲勞動部盡快制定職場霸凌防制專法，才能改善現行處理機制的不足。

馬偕醫院企業工會理事長臧汝芬說，負責推送病人的陳姓員工兩年來屢在職場上遭受長官、同儕集體排擠、孤立，差點想不開。醫院缺乏公平公信調查，反指是員工自己問題，並強迫員工看精神科了事。期間還發生陳姓員工也遭同事指控性騷擾、職場霸凌等事，陳員申訴未果。但勞動部職安署知悉後，也只是請工會自行找律師。

臧汝芬指出，現行職安法偏重內部調查機制，缺乏公平公信，顯然不足以解決日益氾濫的職場霸凌。工會要求勞動部針對陳員一案啟動外部調查機制。

勞動黨副秘書長許孟祥說，職安法第6條關於職場不法侵害的規定模糊，且交由勞工自己循內部機制申訴處理，試問在權力關係不對等下，大雄要怎麼面對猶如胖虎的雇主？雇主更時常把遭霸凌的員工指為心理素質太差、抗壓性低，要求員工去看身心科、心理諮商，社會有層出不窮的職場霸凌事件，都是源自於無法可管，因此呼籲加速制定職場霸凌防制專法。

職安署職業衛生健康組組長張國明說，有關近來各界呼籲強化職場不法侵害的法制建議，勞動部相對重視此議題，對於立專法或強化職安法，近日就會研議處理。關於馬偕此案，也會請北市勞動局積極查處。

馬偕紀念醫院回應，陳姓員工自2022年與原所屬單位同仁間曾涉及倫理爭議與多起互相指控事件，經專設審議小組與委員會多次討論與協調並委任律師進行調處，且於第一時間即啟動關懷機制，由院部及心理諮商師等專業人士與該員進行多次協談關懷輔助，並在其同意下，協調轉任適當職務。對該員的輔導與協助過程中付出極大的心思陪伴與妥適輔導。

馬偕醫院表示，坦然面對社會各界檢視，秉持一貫疼惜員工的態度，尊重每一位員工的權利與人權。對於任何不實指控，為維護醫院榮譽與尊嚴，不容任何事實扭曲與造謠汙衊，籲請勿散布未經證實的不實消息，否則必將依法追究法律責任。