綠議員齊轟中市府血汗職場 盧秀燕：六都最早設反霸凌機制

公務員職場霸凌引發關注，台中市議會總質詢今天登場，民進黨英系議員表示，衛生局長照科、心理健康科流動率高，有員工申訴卻被股長罵「笨」，調查結果卻說「無貶意之意」，加班到水深火熱，如何保障市民健康？衛生局長曾梓展說，衛生局人力、經費6年來3倍增，但業務永遠做不完，流動率近2成，將努力找加班費400萬彌補。

議員表示匿名投訴多，要求市長盧秀燕表態。盧秀燕說，衛生局人力增加800人，年度預算從30億增加為120億，中市府還率六都之先，成立職場反霸凌機制，4年來有842人申訴、1111人次申請一對一諮詢、16組次團體諮商，有4950人次上反霸凌成長課程，鼓勵員工勇敢說出自己的感受。

陳雅惠、陳俞融、謝家宜、陳淑華與蕭隆澤5人聯合質詢，議員指出收到不少局處含環保、經發、交通、中捷等單位的員工陳情書，其中衛生局的心理健康科員工指證歷歷，她問衛生局長曾梓展，衛生局多項評鑑都拿全國第一，但員工經常加班到深夜，是否有「搶第一」的壓力？曾梓展說，他絕對沒有要求搶第一，完全是員工自發爭取得來。

陳雅惠說，網路平台上，例如Dcard上，台中市衛生局有不少留言抱怨加班加不完，另有員工向議陳情，指有股長還罵員工笨，員工具名申訴，衛生局有面報制度、行政業務繁瑣，讓員工若不堪言。她質疑局長知道嗎？深夜經過衛生局，經常燈火通明，到底怎麼回事？

曾梓展說，加班到深夜的幾乎都是長照科，目前單位還有37個缺額，一直都補不滿，因為長照專員需有護理資格，但薪水每月4萬元，但如擔任護理人員大夜小夜的加班，月薪可達5到6萬元， 造成流動率高。

他坦承「有些護理專才人員覺得醫院血汗，沒想到來衛生局後才發現這裡更血汗！」衛生局去年就找了400萬元給各科作加班費。他會加強工作合理分配，但長照須有護理等背景，徵不到人，也非常頭痛。

議員問人事處長沈德蘭，員工申訴霸凌的個案有多少？沈表示共9件。議員反問，是不是有人申訴卻不成案？沈德蘭說，只要申訴一定立案調查；多位議員手上就收到多件陳情檢舉書，人事處表示如果匿名就無法啟動調查機制，議員謝家宜反嗆員工就是怕被秋後算帳啊，她認為中市府處理不積極。

議員蕭隆澤要求市長盧秀燕拿出態度，盧表示，衛生局算近6年來，人力增加近800人、經費從30億增至120多億元；另率六都之先建立職場反霸凌機制，4年來申訴的有842人、1111人次申請一對一問諮詢、16組次團體諮商，有4950人次上反霸凌成長課程，鼓勵員工勇敢說出自己的感受。

陳俞融轟中市府就是血汗，她昨天與心理健康科人員面談，指股長言語霸凌，罵員工笨！衛生局調查結果是股長不假思索脫口而出，沒有貶抑之意，她問曾梓展如果如此被罵，心裡不會受創嗎？陳俞融提到霸凌形式如休假受限生病不被允許、長官情緒勒索、午休時間長官大聲謾罵交代工作等，衛生局回應說心理健康科對員工要求較高，這不是霸凌什麼是霸凌？曾梓展說，有接獲訊息，也曾與相關人員面談，要求改進。

謝家宜說，經發局兩年前曾有員工輕生，食安處及其他單位都有如此狀況，但市府的回應都是員工有身心症，但為何引發症狀？難道不是職場霸凌造成的嗎？

市議員張芬郁呼籲，台中市政府應建立暢通、安全的陳情管道，確保每位公務員能在壓力過大甚至遭遇職場霸凌時，能及時獲得協助；市府作為上級機關，應向其他企業展示「友善職場」的模範，提供員工身、心理支持，接住快要掉落的人。

市議員陳淑華則說，許多約聘雇人員因為市府內部申訴機制無效，才會找民代陳情，因為一但申訴就會受到工作可能不保、調離職位的威脅，陳淑華也舉例，連老師都會受到剛上任校長霸凌，也跟鄭副市長陳情，但如今也無下文，更證實市府霸凌申訴機制失效。如果真的機制申訴有效的話，市府員工怎麼會陳情書給民代。