彰警疑遭霸凌亡...悲父質疑彰警局長「查不清楚怎麼辦大案？」

彰化縣警局張姓巡佐日前疑遭霸凌輕生，今天家屬於台中舉辦告別式，包括彰化縣警局局長陳明君、督察長楊志傑、刑大大隊長陳培德均到場，張的父親質疑兒子手機中點名的詛咒偵二隊隊長、2名同事人在哪裡，陳雖回應今天有來，但家屬表示沒有看見。

張的爸爸今天當面質問局長陳明君、督察長楊志傑、刑大大隊長陳培德，他質疑兒子離世前在手機留下的對話紀錄、文字等，言語激烈、詛咒同事全家，並質疑是自己向彰化地檢署遞狀後，彰警才要著手展開調查。

張父痛批彰警睜著眼睛說瞎話，從兒子手機的訊息竟認定沒有霸凌，這種「小事」彰化縣警局都沒辦法調查清楚了，那彰化萬一發生大事了，彰警要如何查辦？身為彰警的一員突然輕生，身為主管單位竟都沒能力查清楚，還推給是個人、家庭因素。

張父說，兒子在訊息中詛咒偵二隊隊長、2名同事全家死光光，這3名被點名的人連一聲對不起都沒有，今天兒子告別式了，這3人在哪裡、有來嗎？都沒有出面和他解釋。

張父不停質疑這3人今天在哪裡、到底有沒有出面，陳明君則回覆表示這幾人今天有來現場，但張父及家屬都未看見。

陳明君表示，案發隔天就主動調查，資料提供檢察官相信檢方可釐清真相，今天警方來送行，相關書說明之後再來說，隨後協警局主管等人進入靈堂向張姓巡佐上香致意。