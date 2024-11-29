彰警遭霸凌離世今告別式 妻子淚訴：從警光榮卻帶走他的生命

彰化縣警局張姓巡佐日前疑遭霸凌輕生，今天家屬於台中舉辦告別式，張的妻子沈痛向彰警討真相，她哽咽說先生從警感到驕傲，這分光榮卻帶走他的生命，年幼兒子也曾說想跟爸爸一樣當警察，自己卻不敢和他說「爸爸是因為當了警察才失去生命。」

張妻說，她不希望先生被霸凌走了再有下一個受害者，她們訴求要彰警公開透明調查，釐清先生為何輕生，且長官內任若發生同仁輕生，該主管應調內調，10年內不得調外勤，警員輕生也不該再被抹黑是感情、金錢、健康或個人因素，請重視高壓的工作環境，警力不足應關懷而非揶揄霸凌。

張妻也說，每天看先生回來都很累，無形之中工作、同事間壓力一直累積，都變得不快樂，雖然都要她專心顧家庭，但自己很捨不得先生壓力太大睡不好，尤其專案時非常忙，也曾提過想調回派出所。

她表示，婚後先生想有穩定的生活，為了家庭、小孩就去從警考特考班，考上的那一瞬間先生超級開心的，並直言有這分工作感覺非常驕傲。「但這分光榮最後卻帶走他的生命」張妻哽咽說，先生臨走前留的話，她要彰警解釋清楚，她只想要真相不要官腔說法。

張妻指出，先生是很溫馴的人、好好先生，平時也不會大小聲，最後卻在手機中留下詛咒隊長、同事間激烈的言語，讓她感到非常不解，這其中到底發生什麼事，先生遭受主管、同事間什麼對待，她只想知道真相。

張妻難過說，先生走了她頓失依靠，得扶養年幼小孩，還有年邁的父母，她的兒子這幾天不停問「為什麼他沒有爸爸了」、「爸爸去哪裡了？」爸爸當警察曾經是兒子的驕傲，還說以後也要跟爸爸一樣當警察，但自己不敢跟兒子說「爸爸是因為當了警察才失去生命。」

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