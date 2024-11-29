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台南市刑大隊長張文源遭爆職場霸凌 警政署今發布調職令

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南市刑大隊長張文源遭爆職場霸凌 ，警政署今發布調職令。記者周宗禎／翻攝
台南市刑大隊長張文源遭爆職場霸凌 ，警政署今發布調職令。記者周宗禎／翻攝

台南市政府警察局刑警大隊長張文源23日遭爆涉職場霸凌，審議委員雖決議不成立，市警局仍以張「領導統御及內部管理等」疑問報警政署調整職務。警政署上午發布新聞，以張「影響內部團結和諧與勤業務推展」、調任警政監，職務由雄市警局林園分局長李宏倫接任，12月2日到任。張文源日前曾就此事簡短以「無言」回應未多談。

張因臉書粉絲專頁「警界改革真相聯盟」有人以「警界的心聲」為題發文，直指台南市刑大士氣低落，「做事的被逼死、沒做事的閒死」，做越多責罵越多，反彈聲四起。刑大幹部凌晨1、2點還會接到長官電話，要求準備隔天資料，沒第一時間接電話或回覆，就會在會議上羞辱，讓幹部不免自嘲每月薪資中就有一筆「羞辱加給」，造成外勤隊長寧自願降調內勤非主管職務，還曾有行政組幹部產生輕生念頭。

雖然張文源否認指控，認為都是子虛烏有，強調檢討績效是必要之事，自己只是秉公辦事，感嘆當下刑警文化不同。他說自己是做事的人，卻被誤解、扯後腿，連關心同事都被認為是督勤。警政署仍以張的「領導統御及內部管理，影響內部團結和諧與勤業務推展」，今天人事室發布依台南市警局建請調整職務。

台南 幹部 張文源 職場霸凌

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