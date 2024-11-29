勞動部淪慣老闆？ 陳菁徽批洪申翰換位置就換腦袋

立法院上午進行國是論壇，立法委員陳菁徽表示勞動部爆發嚴重職場霸凌事件，造成一位優秀同仁以死明志，也燒出整個政府各部會都有霸凌事件的出現，整個制度的崩壞，來自於領導人的縱容，這些都是政府應該說清楚、講明白，並且立即改善的事情。

陳菁徽表示，新任的勞動部長新官上任三把火，要求周末加班開會，馬上就被吹哨者爆料，結果部長說，只有自己是真的連續周末上兩天班，其他人來報告只要２個小時而已。陳菁徽強調，「會說出這種話，真的就是換了位子換了腦袋，任何有工作經驗的人都知道，台上一分鐘台下十年功，上台跟長官報告，難道都不用準備資料嗎？」。

勞動部昨晚已聲明將會議延至下周一上班日進行。