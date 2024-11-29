台鐵也傳霸凌…產業工會：成案後又撤銷 歷時2年還護短

公部門、國公營事業霸凌案頻傳，甫公司化不久的台鐵公司今也傳出有霸凌事件，台灣鐵路產業工會今召開記者會指出，楊姓員工反映，自111年起因爭取調動未獲同意後，便遭到現任人力資源處處長吳俊霖以剝奪受訓機會、刪除職務申請、無故調動、刁難請假等方式多次施以職場霸凌。

台鐵產工會秘書長朱智宇指出，楊姓員工遭到霸凌後，便於112年向公司提出職場霸凌申訴，並於同年11月由「職場霸凌調查處理委員會」做成霸凌成立之決議，考試院公務人員保障暨培訓委員會委員在調閱相關文件後，也承認此霸凌案的成立。然而荒謬的是吳處長不服霸凌成立之結果，向台鐵公司提出申訴，公司受理並另召開「申訴處理委員會」推翻原職場霸凌認定之決議，在4次會議後於本月22日告知不成立之結果，但不成立理由均未告知楊姓員工，造成後續救濟困難。

而以「申訴處理委員會」推翻「職場霸凌調查處理委員會」調查成立結果，更是遭到勞動局勞檢處明確指出未依規定執行職務遭受不法侵害預防計畫，要求台鐵公司改善，但台鐵卻持續以「申訴處理委員會」做成違法決議，是以違法方式推翻合法決議。

楊姓員工今並未現身記者會，但以錄音檔發聲表示，台鐵公司針對霸凌案未成立的決議僅給他一張公文，沒有說明不成立的理由、沒有任何附件，為何可以這樣粗糙地推翻經過調查、開會決議、委員投票過後的決定？台鐵還要繼續這樣官官相護下去嗎？

朱智宇說，近期在楊姓員工出面控訴後，更爆出吳處長申請調動至國發會，實難想像與本案無關。

對此，台鐵產工訴求台台鐵公司應執行職場霸凌調查處理委員會議霸凌成立之決議，對於人事處長進行懲處，非違法另開程序推翻合法決議。交通部長陳世凱、勞動部長洪申翰應表態要求台鐵公司合法落實職場霸凌調查處理委員會議。

另外，國發會應參考台鐵職場霸凌調查處理委員會議霸凌成立之決議，拒絕吳俊霖處長調動案。