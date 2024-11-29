快訊

「1.7萬折扣被駭客攻擊」喜傑獅再推補償3方案！抽機票、送折扣被抓包：又在騙

疑為撿東西出意外！新北27歲女從4樓掉落2樓 緊急送醫搶救

12強賽／江國豪寄手套到日本還拍片鼓勵 辰己涼介「2字回應」

台鐵也傳霸凌…產業工會：成案後又撤銷 歷時2年還護短

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
台鐵員工也傳霸凌案，但霸凌案成立卻又遭推翻。圖/翻攝自udn live
台鐵員工也傳霸凌案，但霸凌案成立卻又遭推翻。圖/翻攝自udn live

公部門、國公營事業霸凌案頻傳，甫公司化不久的台鐵公司今也傳出有霸凌事件，台灣鐵路產業工會今召開記者會指出，楊姓員工反映，自111年起因爭取調動未獲同意後，便遭到現任人力資源處處長吳俊霖以剝奪受訓機會、刪除職務申請、無故調動、刁難請假等方式多次施以職場霸凌

台鐵產工會秘書長朱智宇指出，楊姓員工遭到霸凌後，便於112年向公司提出職場霸凌申訴，並於同年11月由「職場霸凌調查處理委員會」做成霸凌成立之決議，考試院公務人員保障暨培訓委員會委員在調閱相關文件後，也承認此霸凌案的成立。然而荒謬的是吳處長不服霸凌成立之結果，向台鐵公司提出申訴，公司受理並另召開「申訴處理委員會」推翻原職場霸凌認定之決議，在4次會議後於本月22日告知不成立之結果，但不成立理由均未告知楊姓員工，造成後續救濟困難。

而以「申訴處理委員會」推翻「職場霸凌調查處理委員會」調查成立結果，更是遭到勞動局勞檢處明確指出未依規定執行職務遭受不法侵害預防計畫，要求台鐵公司改善，但台鐵卻持續以「申訴處理委員會」做成違法決議，是以違法方式推翻合法決議。

楊姓員工今並未現身記者會，但以錄音檔發聲表示，台鐵公司針對霸凌案未成立的決議僅給他一張公文，沒有說明不成立的理由、沒有任何附件，為何可以這樣粗糙地推翻經過調查、開會決議、委員投票過後的決定？台鐵還要繼續這樣官官相護下去嗎？

朱智宇說，近期在楊姓員工出面控訴後，更爆出吳處長申請調動至國發會，實難想像與本案無關。

對此，台鐵產工訴求台台鐵公司應執行職場霸凌調查處理委員會議霸凌成立之決議，對於人事處長進行懲處，非違法另開程序推翻合法決議。交通部長陳世凱、勞動部長洪申翰應表態要求台鐵公司合法落實職場霸凌調查處理委員會議。

另外，國發會應參考台鐵職場霸凌調查處理委員會議霸凌成立之決議，拒絕吳俊霖處長調動案。

台鐵 職場霸凌 職業工會

延伸閱讀

海科館代理館長副司長出線將上任 霸凌拔官陳素芬退群

公部門霸凌連環爆 賴總統提3具體作法

徐巧芯提外交部3霸凌性騷案 林佳龍允調查

影／網傳疾管署「土皇帝」霸凌屬實 署長親上火線道歉

相關新聞

台鐵也傳霸凌…產業工會：成案後又撤銷 歷時2年還護短

公部門、國公營事業霸凌案頻傳，甫公司化不久的台鐵公司今也傳出有霸凌事件，台灣鐵路產業工會今召開記者會指出，楊姓員工反映，...

職場霸凌為何無人敢舉報？專家籲比照性平成立專門委員會

職場霸凌案從勞動部燒到衛福部、經濟部、交通部，在公部門機關滾雪球展開。政治大學心理學系教授楊啟正指出，公務機關體系因為職...

被罵翻 洪申翰取消員工周末加班

北分署職場霸凌爭議尚未平息，新任勞動部長洪申翰卻被爆出要求公務員周末加班召開業務報告會議，引發基層不滿。對此，洪申翰說，...

新聞眼／官腔情勒 部長別成慣老闆

北分署霸凌案逼得勞動部前部長何佩珊踉蹌下台，奉命救援的新勞長洪申翰，上任即展現整頓決心，嚴禁送禮文化、廢除不必要評比；自...

海科館代理館長副司長出線將上任 霸凌拔官陳素芬退群

國立海洋科技博物館館長陳素芬遭控職場霸凌案，教育部27日已將陳調至教育部非主管職，但並未公布調查報告。陳素芬昨天並未對外回應...

台中公捷處長性騷遭免職、沒退休金

台中市交通局公捷處長張應當遭爆涉性騷5名女員工，市府調查確認屬實，秘書長黃崇典昨宣布記兩大過免職，張兩年後屆齡退休，合計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。