快訊

「1.7萬折扣被駭客攻擊」喜傑獅再推補償3方案！抽機票、送折扣被抓包：又在騙

疑為撿東西出意外！新北27歲女從4樓掉落2樓 緊急送醫搶救

12強賽／江國豪寄手套到日本還拍片鼓勵 辰己涼介「2字回應」

職場霸凌為何無人敢舉報？專家籲比照性平成立專門委員會

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
政大教授楊啟正呼籲政府，面對霸凌案件處理可以比照性平爭議的做法，打造職場友善委員會，有專人讓處理，讓員工可以獲得相對公正、客觀地判斷。白鐵聯盟邀民眾到新莊聯合辦公大樓點燈與放紙鶴，並在地上排出「反80」（反霸凌）。本報資料照片
政大教授楊啟正呼籲政府，面對霸凌案件處理可以比照性平爭議的做法，打造職場友善委員會，有專人讓處理，讓員工可以獲得相對公正、客觀地判斷。白鐵聯盟邀民眾到新莊聯合辦公大樓點燈與放紙鶴，並在地上排出「反80」（反霸凌）。本報資料照片

職場霸凌案從勞動部燒到衛福部、經濟部、交通部，在公部門機關滾雪球展開。政治大學心理學系教授楊啟正指出，公務機關體系因為職場環境封閉，難以尋找外援。而霸凌案調查難以界定，呼籲各單位比照處理性平爭議的做法，打造職場友善委員會，由專人處理，讓員工獲得相對公正、客觀地判斷。

楊啟正表示，霸凌案件處理起來複雜、樣態多樣，比起性平案件還要難界定。有時候長官對下屬的嚴格要求，如果不是明確的例如下班時間傳LINE還要求立即回覆，難以跟霸凌難以區分；有些要求站在下屬的話來聽本來感受就不會太好，到底是管理嚴肅還是霸凌不容易拿捏。

楊啟正也說，霸凌不容易成案，以自身處理過的事件來看，「認定」霸凌是最難的部分，霸凌定義較為模糊，處理霸凌事件仍應該回到「友善職場」的概念，維護員工身心健康。

最近公務機關霸凌連環爆料，楊啟正說，公務體系環境較為封閉，工作場域跟外面的互動少，加上業務內容較為固定、長官單一，容易出現霸凌，但不只是公務系統，有只要有上下、權勢關係的工作場域相對容易出現霸凌。

勞動部公務員輕生案中，調查報告裡指出長官過度嚴厲，但「目的良善」。楊啟正表示，從這次事件來看，有兩項可精進之處。

一、霸凌的調查委員中，內部委員比率必須很低，內部委員加入的目的是了解該單位的運作模式，避免外部委員不清楚，但重點仍應交給外部委員，跳脫利益關係。

二、楊啟正說，涉及霸凌的當事者及被霸凌者，當通報程序啟動後，必須考慮是否繼續見面、是否提供心理諮商或回歸機制。有些公司雖有員工協助方案，但是缺乏信任機制，建議企業可以找外部諮商所合作，避免員工因顧慮不願求助。

另外，楊啟正建議，霸凌申訴管道保密相當重要，才能讓員工暢所欲言，可比照性平委員會模式，成立專門委員會，如職場友善委員會等，讓員工遭遇霸凌時可以獲得相對公正、客觀的判斷。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

下屬 公務員 勞動部 職場霸凌

延伸閱讀

海科館代理館長副司長出線將上任 霸凌拔官陳素芬退群

公部門霸凌連環爆 賴總統提3具體作法

徐巧芯提外交部3霸凌性騷案 林佳龍允調查

影／網傳疾管署「土皇帝」霸凌屬實 署長親上火線道歉

相關新聞

台鐵也傳霸凌…產業工會：成案後又撤銷 歷時2年還護短

公部門、國公營事業霸凌案頻傳，甫公司化不久的台鐵公司今也傳出有霸凌事件，台灣鐵路產業工會今召開記者會指出，楊姓員工反映，...

職場霸凌為何無人敢舉報？專家籲比照性平成立專門委員會

職場霸凌案從勞動部燒到衛福部、經濟部、交通部，在公部門機關滾雪球展開。政治大學心理學系教授楊啟正指出，公務機關體系因為職...

新聞眼／官腔情勒 部長別成慣老闆

北分署霸凌案逼得勞動部前部長何佩珊踉蹌下台，奉命救援的新勞長洪申翰，上任即展現整頓決心，嚴禁送禮文化、廢除不必要評比；自...

海科館代理館長副司長出線將上任 霸凌拔官陳素芬退群

國立海洋科技博物館館長陳素芬遭控職場霸凌案，教育部27日已將陳調至教育部非主管職，但並未公布調查報告。陳素芬昨天並未對外回應...

台中公捷處長性騷遭免職、沒退休金

台中市交通局公捷處長張應當遭爆涉性騷5名女員工，市府調查確認屬實，秘書長黃崇典昨宣布記兩大過免職，張兩年後屆齡退休，合計...

卓揆令4部會 霸凌案一周內查明

衛福部疾管署新興傳染病整備組黃姓組長日前遭指霸凌同仁，疾管署長莊人祥昨公布調查結果，確認霸凌屬實，將該名組長記過二次，改...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。