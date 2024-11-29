職場霸凌為何無人敢舉報？專家籲比照性平成立專門委員會

職場霸凌案從勞動部燒到衛福部、經濟部、交通部，在公部門機關滾雪球展開。政治大學心理學系教授楊啟正指出，公務機關體系因為職場環境封閉，難以尋找外援。而霸凌案調查難以界定，呼籲各單位比照處理性平爭議的做法，打造職場友善委員會，由專人處理，讓員工獲得相對公正、客觀地判斷。

楊啟正表示，霸凌案件處理起來複雜、樣態多樣，比起性平案件還要難界定。有時候長官對下屬的嚴格要求，如果不是明確的例如下班時間傳LINE還要求立即回覆，難以跟霸凌難以區分；有些要求站在下屬的話來聽本來感受就不會太好，到底是管理嚴肅還是霸凌不容易拿捏。

楊啟正也說，霸凌不容易成案，以自身處理過的事件來看，「認定」霸凌是最難的部分，霸凌定義較為模糊，處理霸凌事件仍應該回到「友善職場」的概念，維護員工身心健康。

最近公務機關霸凌連環爆料，楊啟正說，公務體系環境較為封閉，工作場域跟外面的互動少，加上業務內容較為固定、長官單一，容易出現霸凌，但不只是公務系統，有只要有上下、權勢關係的工作場域相對容易出現霸凌。

勞動部公務員輕生案中，調查報告裡指出長官過度嚴厲，但「目的良善」。楊啟正表示，從這次事件來看，有兩項可精進之處。

一、霸凌的調查委員中，內部委員比率必須很低，內部委員加入的目的是了解該單位的運作模式，避免外部委員不清楚，但重點仍應交給外部委員，跳脫利益關係。

二、楊啟正說，涉及霸凌的當事者及被霸凌者，當通報程序啟動後，必須考慮是否繼續見面、是否提供心理諮商或回歸機制。有些公司雖有員工協助方案，但是缺乏信任機制，建議企業可以找外部諮商所合作，避免員工因顧慮不願求助。

另外，楊啟正建議，霸凌申訴管道保密相當重要，才能讓員工暢所欲言，可比照性平委員會模式，成立專門委員會，如職場友善委員會等，讓員工遭遇霸凌時可以獲得相對公正、客觀的判斷。

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