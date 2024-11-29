卓揆令4部會 霸凌案一周內查明

衛福部疾管署新興傳染病整備組黃姓組長日前遭指霸凌同仁，疾管署長莊人祥昨公布調查結果，確認霸凌屬實，將該名組長記過二次，改調非主管職務，莊人祥並公開致歉。衛福部今天也將說明，另有三名司長疑似涉入霸凌爭議的調查結果。

勞動部公務員之死後，行政院長卓榮泰下令部會清查職場霸凌事件。行政院證實，目前已知教育部、衛福部、經濟部、交通部有霸凌狀況，已要求部會知悉後一周內調查並對外說明；另針對勞動部霸凌案，新部長洪申翰甫上任，卓揆再給他一周時間重新調查。

而國立海洋科技博物館長陳素芬也遭爆料經常情緒失控，教育部前天處分僅將陳素芬調至非主管職務，並未公布調查報告。國民黨國政基金會副執行長凌濤質疑，陳素芬是民進黨秘書長林右昌的嫡系，教育部長鄭英耀跟林右昌都曾任職於新境界文教基金會，調查報告遲不公布，是不是官官相護？

教育部長鄭英耀說，調查結果已出來，委員基於專業，希望給一些時間寫更專業的報告，以示負責。