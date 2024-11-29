聽新聞
0:00 / 0:00

卓揆令4部會 霸凌案一周內查明

聯合報／ 記者李青縈黃婉婷王千豪屈彥辰／台北報導
勞動部公務員之死後，行政院長卓榮泰下令部會清查職場霸凌事件。圖／行政院提供
勞動部公務員之死後，行政院長卓榮泰下令部會清查職場霸凌事件。圖／行政院提供

衛福部疾管署新興傳染病整備組黃姓組長日前遭指霸凌同仁，疾管署長莊人祥昨公布調查結果，確認霸凌屬實，將該名組長記過二次，改調非主管職務，莊人祥並公開致歉。衛福部今天也將說明，另有三名司長疑似涉入霸凌爭議的調查結果。

勞動部公務員之死後，行政院長卓榮泰下令部會清查職場霸凌事件。行政院證實，目前已知教育部、衛福部、經濟部、交通部有霸凌狀況，已要求部會知悉後一周內調查並對外說明；另針對勞動部霸凌案，新部長洪申翰甫上任，卓揆再給他一周時間重新調查。

而國立海洋科技博物館長陳素芬也遭爆料經常情緒失控，教育部前天處分僅將陳素芬調至非主管職務，並未公布調查報告。國民黨國政基金會副執行長凌濤質疑，陳素芬是民進黨秘書長林右昌的嫡系，教育部長鄭英耀跟林右昌都曾任職於新境界文教基金會，調查報告遲不公布，是不是官官相護？

教育部長鄭英耀說，調查結果已出來，委員基於專業，希望給一些時間寫更專業的報告，以示負責。

卓榮泰 教育部 林右昌 洪申翰 職場霸凌 莊人祥 鄭英耀 陳素芬

延伸閱讀

海科館代理館長副司長出線明上任 霸凌拔官陳素芬退群

鄭英耀駁心智不成熟說 賴士葆：討論吵雜誤以為葉丙成所講

鄭英耀駁心智不成熟說法 賴士葆：真的有聽到官員說

陳素芬被控霸凌遭拔官 海科員工爆：離職率高基層怕接她電話

相關新聞

被罵翻 洪申翰取消員工周末加班

北分署職場霸凌爭議尚未平息，新任勞動部長洪申翰卻被爆出要求公務員周末加班召開業務報告會議，引發基層不滿。對此，洪申翰說，...

新聞眼／官腔情勒 部長別成慣老闆

北分署霸凌案逼得勞動部前部長何佩珊踉蹌下台，奉命救援的新勞長洪申翰，上任即展現整頓決心，嚴禁送禮文化、廢除不必要評比；自...

台中公捷處長性騷遭免職、沒退休金

台中市交通局公捷處長張應當遭爆涉性騷5名女員工，市府調查確認屬實，秘書長黃崇典昨宣布記兩大過免職，張兩年後屆齡退休，合計...

卓揆令4部會 霸凌案一周內查明

衛福部疾管署新興傳染病整備組黃姓組長日前遭指霸凌同仁，疾管署長莊人祥昨公布調查結果，確認霸凌屬實，將該名組長記過二次，改...

廣角鏡／公務人員協會：嚴辦霸凌 要組工會

公務員職場霸凌事件頻傳，中華民國全國公務人員協會等團體昨舉行記者會，提出嚴辦霸凌事件、同意籌組工會等六大訴求，國民黨立院...

涉挪用就安基金辦演唱會 北檢不排除約談許銘春

勞動部前部長許銘春涉挪用「就業安定基金」三五六萬元舉辦演唱會，自己唱了三首歌，遭控涉貪汙舞弊，台北地檢署已指揮廉政署偵辦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。