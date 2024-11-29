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涉挪用就安基金辦演唱會 北檢不排除約談許銘春

聯合報／ 記者張宏業王千豪徐白櫻／連線報導
前勞動部長許銘春（左）挪用就業安定基金舉辦音樂會，自己卻登台獻唱多曲，並與監察院長陳菊合影，遭控涉貪。圖／取自勞動部YouTube
前勞動部長許銘春（左）挪用就業安定基金舉辦音樂會，自己卻登台獻唱多曲，並與監察院長陳菊合影，遭控涉貪。圖／取自勞動部YouTube

勞動部前部長許銘春涉挪用「就業安定基金」三五六萬元舉辦演唱會，自己唱了三首歌，遭控涉貪汙舞弊，台北地檢署已指揮廉政署偵辦釐清金流，目前已發函向勞動部調閱卷宗，待專案小組釐清整起「演唱會」籌辦經過，不排除約談許銘春到案說明。

至於勞動部北分署長謝宜容被控挪用資金購買伴手禮部分，因遭控犯罪行為地在新莊區，北檢向台灣高檢署聲請移轉管轄，建請由新北地檢署偵辦。

國民黨立委賴士葆昨在立院質詢時，批許銘春「假借政令宣導行個人演唱會之實」，要求審計部調查。審計長陳瑞敏表示，已發函請勞動部調查，一個月後結果出來會併送檢調處理。

許銘春辦公室昨澄清指出，該場音樂會兩個半小時，許只演唱十分鐘，有直播可供參考，可受司法檢驗，配合檢方調查。國民黨立委李彥秀昨表示，許銘春將勞工的「救命錢」拿來大作個人關係，拍監察院陳菊馬屁，是否應自請調查？

伴手禮 勞動部 李彥秀 演唱會 監察院 許銘春 謝宜容 陳瑞敏 陳菊

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