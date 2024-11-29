新聞眼／官腔情勒 部長別成慣老闆

北分署霸凌案逼得勞動部前部長何佩珊踉蹌下台，奉命救援的新勞長洪申翰，上任即展現整頓決心，嚴禁送禮文化、廢除不必要評比；自己也為趕緊上手，要求同仁周末加班報告業務。只是新官上任的三把火，卻反為內部怒氣增添柴薪，提前為洪部長上了第一堂入門課：當代勞工最在意的「工作與生活平衡」。

洪申翰自承接任倉促，匆匆之餘只能利用周末假日要各業務單位來為他「上課」。卻忽略了臨時安插周末開會，不但打亂員工原本的休假安排，還必須花時間趕製替長官上課的講義，通勤往返，背後所耗費的時間成本，遠遠不止洪申翰口中的一點五小時。

被迫假日加班，已讓公務員不滿，再加上洪申翰一句「唯一需要連續開會兩個整天的，是我本人。」這難道不是慣老闆最常說出口的情勒說詞？言下之意，連老闆本人都加班了，下屬膽敢拒絕加班？

吳姓公務員之死，之所以引爆全民怒火，燃點固然是職場霸凌，但公部門長期業務繁重、人手不足，幾乎是公務員的日常，基層身心負荷超載，這也是為何公部門積累已久的怨氣，隨事件爆開來，看在勞工眼裡也覺荒謬，明明是貫徹勞工政策的勞動部，卻帶頭壓榨員工。

此次插曲，也凸顯公務員工時、休假毫無保障，洪申翰言稱公務員非勞動部權責，但勞動部身為捍衛勞權的最高主管機關，面對自家員工的惡劣勞動條件，豈有事不甘己的道理。要達到洪申翰一上任所設下將勞動部打造成友善、合理的職場典範目標，就要先還給公務員工作與生活平衡，才有足夠力氣為國家效力。