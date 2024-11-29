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被罵翻 洪申翰取消員工周末加班

聯合報／ 記者葉冠妤張博瑞張睿廷林縉明林銘翰／台北報導
勞動部長洪申翰上任不到一周，隨即遭到內部員工爆料要求加班。圖／聯合報系資料照片
勞動部長洪申翰上任不到一周，隨即遭到內部員工爆料要求加班。圖／聯合報系資料照片

北分署職場霸凌爭議尚未平息，新任勞動部洪申翰卻被爆出要求公務員周末加班召開業務報告會議，引發基層不滿。對此，洪申翰說，每個單位輪流報告、討論一點五個小時，報告完就可以離開，但也表示將檢討工作排程，減少同仁非必要負擔。

而在挨批之後，洪申翰昨晚表示，昨晚已與立院衛環委員會召委蘇清泉溝通下周議事排程，感謝蘇清泉的體諒，下周一他可先不用赴立院備詢，有更充裕時間來掌握各司署的業務細節內容，本周末報告會議將延至下周一進行。

洪申翰周一上任時，才宣告要導正組織管理文化，讓勞動部作為全國友善職場典範，不過昨卻有勞動部基層公務員爆料，指洪要求本周末，連續兩天召開業務報告會議，「勞動部每天抓所有公司ＨＲ不能連上七天，自己卻直接六日開會。」

對此，勞動部解釋，因接任倉促，部長第一周忙於處理重啟霸凌案調查相關規畫、建立申訴機制，很難找到完整時間聆聽業務報告，再加上立院衛環委員會預告下周將安排勞動部業務報告，才會請各司署利用周末說明。

洪申翰強調，自己不是要求所有業務單位六、日整天上班，而是每個單位輪流報告、討論一點五個小時，報告完就可以先走，「唯一需要連續開會兩個整天的就只有我本人」。對讓同仁需要加班感到不好意思，將檢討工作排程，盡量減少同仁非必要的負擔。

不過洪申翰的說詞，讓基層氣炸、反問「不需要事先準備資料？資料不用加班處理會自己生出來？」且還要計算通勤時間，雖然公務員不適用勞基法，但周末休息的完整性就是被破壞了。

全國產業總工會理事長戴國榮認為，也許洪部長是求好心切、目的良善，希望在第一時間就掌握勞動部全面的業務。但他也提醒，應該要注意公務員的身心狀況，如果是長期在加班，就有讓受雇者過勞的疑慮。

國民黨立委洪孟楷表示，洪申翰此舉是帶頭做慣老闆的最差示範。民眾黨立法院黨團表示，洪申翰過去面對霸凌案情不報，擔任部長後壓榨勞權無縫接軌，勞動部的鬼故事根本沒有停止，勞權知識根本零分死當。

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