海科館代理館長副司長出線明上任 霸凌拔官陳素芬退群

國立海洋科技博物館館長陳素芬遭控職場霸凌案，教育部昨已將陳調至教育部非主管職，但並未公布調查報告。陳素芬今天並未對外回應，手機也轉語音信箱，今晚近10時，陳素芬退出媒體等群組，並說「謝謝各位媒體夥伴平日的支持與協助」。據透露，代理館長已確定，明天到海科館上任，副司長等級。

陳素芬遭控職場霸凌，教育部昨已將陳調至教育部非主管職，並未公布調查報告。陳素芬今天手機關機，沒有回應。海科館有員工今天再爆，陳素芬強勢的作風，有時還直接打電話給基層承辦人，甚至罵人，造成莫大壓力，基層怕接她電話，很多碩博士專家都走了，離職率很高。

陳素芬今天雖未對外說明，但她先前曾表示，有些投訴並非事實，她只是求好心切，口氣稍嚴厲，會自己調整

今晚9時55分時，陳素芬突退出媒體群組，並說「謝謝各位媒體夥伴平日的支持與協助，謝謝」，其他並未多做說明。

據透露，代理館長並非是副館長林青海，教育部已指派一名副司長等級的人代理館長，明天到海科館上任，並與相關主管聯繫，確認明天上任事宜。