聽新聞
0:00 / 0:00

公務員擬適用「身心調適假」 有無支薪、勞工也納入？衛福部這麼說

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
衛福部長邱泰源（中）、次長周志浩（右）及林靜儀（左）出席「健康台灣推動委員會」第二次會議會後記者會，說明衛福部在公務人員「身心調適假」是提供專業上的建議，是否給薪、給假，是行政院人事行政總處的職權。記者黃義書／攝影
衛福部長邱泰源（中）、次長周志浩（右）及林靜儀（左）出席「健康台灣推動委員會」第二次會議會後記者會，說明衛福部在公務人員「身心調適假」是提供專業上的建議，是否給薪、給假，是行政院人事行政總處的職權。記者黃義書／攝影

現代人壓力大，因情緒問題而就醫的人數，年年持續增加。衛福部次長林靜儀指出，行政院指示研擬增列公務人員「身心調適假」假別，衛福部會給予身心調適需求相關建議，至於要給幾天假、有薪或無薪等細節，則要由行政院跨部會討論。

勞動部公務員遭霸凌事件，引爆公務機關職場霸凌風暴，林靜儀今天出席健康台灣推動委員會第二次會議時提到，行政院指示研議，增列公務人員「身心調適假」假別協助各部會推展業管場域心理健康方案，讓公務人員有健康身心狀態，同時也協助教育部、國防部、內政部等推展業管場域的心理健康方案。  

針對增列公務人員身心調適假方面，總統府發言人郭雅慧在會後轉述總統結論，包括增列行政院層級通報平台，也請行政院協同考試院，研議推動強化反職場霸凌規畫與配套。

對於「身心調適假」給假的天數、是否支薪，以及是否也納入勞工族群，林靜儀表示，衛福部是提供相關專業建議，假別相關為行政院人事總處權責。  

被問到是否經過政策評估、跨部會溝通等，林靜儀說，希望各界都支持心理健康，關注心理上的感冒、暫歇、急救等，有接到行政院肯定可朝此方向研議，其他細節要由行政院跨部會處理。

林靜儀指出，衛福部今年已將每年3次心理健康支持方案，擴大為15至四45歲族群，目的是讓有需要的人，對於心理韌性的自我體察，過程中需要諮商的個案，可能要轉介到後續精神科治療，主要是為了讓可近性增加，而勞動部也有6次免費心理諮商。

依青壯世代最新統計，截至10月31日服共服務2萬1312人，共計4萬8899人次，以年齡層統計，15至30歲為1萬1891人，占比55.8%，31至45歲有9421人，占比44.2%。

公務員 林靜儀 職場霸凌 行政院 衛福部

延伸閱讀

提升心理健康韌性 衛福部：2028自殺標準化死亡率降5%

健康台灣拚心理韌性 擬增列公務人員身心調適假

第二次健康台灣委員會登場 聚焦心理健康、癌症防治

醫師職業工會要求告別「5S」 林靜儀曝衛福部將做這件事

相關新聞

前勞動部長許銘春辦演唱會涉貪 北檢指揮廉政署偵辦

前勞動部長許銘春挪用「就業安定基金」356萬元舉辦演唱會，結果自己唱了3首歌，累計時間半小時，遭控涉及貪汙舞弊，台北地檢...

海科館代理館長副司長出線明上任 霸凌拔官陳素芬退群

國立海洋科技博物館館長陳素芬遭控職場霸凌案，教育部昨已將陳調至教育部非主管職，但並未公布調查報告。陳素芬今天並未對外回應...

公務員擬適用「身心調適假」 有無支薪、勞工也納入？衛福部這麼說

現代人壓力大，因情緒問題而就醫的人數，年年持續增加。衛福部次長林靜儀指出，行政院指示研擬增列公務人員「身心調適假」假別，...

公務員上司也捧「鐵飯碗」才是人間地獄？ 網曝：被逼到辭職也難生存

一名男網友近日在社交平台Threads上呼籲，應有合理的公務員退場機制，他指出，大眾存有誤解認為「公務員這項工作是鐵飯碗，所以是像天堂一樣的工作」，然而，考上公務員後，才發現天天咆哮、霸凌自己的上司也同樣無論如何都不會被辭退，他直言，「這才是真正的人間地獄」。

公部門霸凌連環爆 賴總統提3具體作法

公部門霸凌連環爆，賴清德總統今天在「健康台灣推動委員會」第二次會議中表示，行政院將指導衛福部及相關部會，研議增列公務人員...

公部門霸凌延燒 衛福部：研議增列公務人員身心調適假

總統府健康台灣推動委員會第二次會議今天登場，衛福部與教育部在會中提出「提升民眾心理健康韌性」報告案。近期公務員霸凌案引發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。