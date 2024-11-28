公部門霸凌連環爆 賴總統提3具體作法

公部門霸凌連環爆，賴清德總統今天在「健康台灣推動委員會」第二次會議中表示，行政院將指導衛福部及相關部會，研議增列公務人員「身心調適假」，政府也該提出其他積極作為，包括增設政院層級的「專責通報平台」，也請行政院偕同考試院研議，推動強化反職場霸凌規範及配套措施。

身兼健康台灣推動委員會召集人的賴總統下午主持委員會第二次會議，這場會議歷經近4小時落幕。會後，總統府發言人郭雅慧轉述賴總統做出的會議結論與裁示。

郭雅慧表示，賴清德總統做出三點結論。第一，上次會議的列管事項，都已經有執行進度與具體的規畫，請相關部會，繼續掌握進度，並根據顧問委員的寶貴意見落實各項政策。

第二，心理健康是實現「健康台灣」的重要基石。我們要持續擴大對心理建設的投資，建立更完整的心理健康服務體系。其中，在建構友善、安全的職場環境部分，政府更必須以身作則、帶頭示範，透過跨部會合作與公私協力，來提升職場的心理健康韌性。

賴總統認為，除了行政院將指導衛福部及相關部會，研議增列公務人員「身心調適假」，政府也該提出其他積極作為，包括增設政院層級的「專責通報平台」，也請行政院偕同考試院研議，推動強化反職場霸凌規範及配套措施。

第三，賴總統表示，為了加強癌症防治，政府將從三大方面著手，包括提升早期癌症篩檢、建立百億癌症新藥基金，聚焦基因檢測與精準醫療。

賴總統表示，政府已經努力進行，幾個主要癌症篩檢和治療，但是國人耳熟能詳的大腸直腸癌和女性乳癌的死亡率，一直居高不下，「我們必須針對不同癌症的問題，提出不同的對策，才能真正落實打擊癌症，保護國人的健康」。

賴總統說，現在對於肺癌、大腸癌、以及乳癌的篩檢治療，政府除了建立異常個案的主動追蹤管理模式，提升陽追率；也接軌NCCN國際治療指引，對於有效治療的藥物，擴大健保給付，補足治療缺口，提高各項癌症晚期存活率、減緩死亡率的上升趨勢。

賴總統表示，另外，「我們要完善肝炎、肝癌的整體照護。目前C肝病人接受治療比例，已經超過百分之95。我們要繼續努力，在2025年達成消除C肝的里程碑」。希望透過多管齊下的努力，穩健落實，2030年癌症標準化死亡率降低三分之一的目標。