民眾黨團批「慣老闆」 洪申翰：會檢討工作排程

中央社／ 台北28日電
勞動部長洪申翰。聯合報記者陳正興／攝影
勞動部長洪申翰。聯合報記者陳正興／攝影

媒體報導，勞動部洪申翰上任後要求業務單位假日進行業務報告，引發內部員工不滿。民眾黨團今天表示，洪申翰完美演繹慣老闆，勞權知識零分，與其要求員工加班惡補勞動知識，應先自己讀熟勞基法。

洪申翰回應，因為接任緊湊以及外界對於爭議事件的關注，包括行政部門需要無縫接軌地接受國會的監督質詢，所以導致部內人員需要加班，「我也感到不好意思」，會再檢討工作排程，盡量減少員工非必要的負擔。

洪申翰在勞動部勞發署北分署公務員輕生案後，接任勞動部長，上任後即宣示要改善勞動部內部組織文化及成為友善職場典範，但今天有媒體報導，洪申翰要求勞動部轄下各單位在11月30日（周六）、12月1日（周日）進行業務報告，更下封口令，引爆內部員工不滿。

民眾黨立法院黨團今天透過臉書表示，勞動部勞發署帶頭霸凌公務員，人民還沒得到真相，新任部長洪申翰上班的第一個星期，馬上下令下屬要連上7天班，假日也要來加班向他報告。

民眾黨團指出，被爆料後，洪申翰大言不慚回應，非要求所有業務單位周六、日整天連續上班，是每個單位輪流報告跟討論1.5小時，報告完就可以先走，洪申翰真的是完美演繹，什麼叫做慣老闆。

民眾黨團表示，為了慣老闆一句話，下屬要馬上更改假日行程，甚至要加班趕簡報、在辦公室待命。洪申翰擔任立委時，面對霸凌案，冷血知情不報；當部長後，竟不知痛定思痛，反而延續前兩任勞動部長作風，壓榨勞權無縫接軌。

勞動部 慣老闆 洪申翰 職場霸凌

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