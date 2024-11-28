公務員上司也捧「鐵飯碗」才是人間地獄？ 網曝：被逼到辭職也難生存

一名男網友近日在社交平台Threads上呼籲，應有合理的公務員退場機制，他指出，大眾存有誤解認為「公務員這項工作是鐵飯碗，所以是像天堂一樣的工作」，然而，考上公務員後，才發現天天咆哮、霸凌自己的上司也同樣無論如何都不會被辭退，他直言，「這才是真正的人間地獄」。

有在公務員體系工作過的網友表示，「待過公務體系，大部分單位的資深公務員除了寫公文沒有其他專長，辭職了到外面社會也很難生存，最後不是選擇被壓榨就是擺爛放飛自我」、「辭職的高考公務員深表認同，相形之下我自己經歷的算是輕微的霸凌，我就離職了，我有目睹很誇張的霸凌，真的是地獄！誰認真誰痛苦，早瘋早擺爛就早解脫」、「當過替代役的時候就知道了，基層公務員旺季還加班，加到晚上7點到後才去用壓掌機打卡下班」。

也有目前還在公務員崗位上的人吐露遭遇，「當時大學一畢業不懂事，怕失業所以來考公職，結果裡頭好多陰險的人，衝著法規保障什麼都不怕，真是謝謝政府給我震撼教育，『當公務員最爽只有考上那一天，自此後人生走下坡』考上前就聽過這句話，回首已3年，前輩說的都是對的」。

有人也同原PO呼籲體制改革，「也許整個體制都該檢討，包含考績、相關法規、退場機制是否合理？申訴、請調管道是否暢通？甚至是官僚和繁文縟節，是否造成向上管理的人更容易升官？」他更提出心理健康的重要性，「下屬是否有異常行為或壓力過大的跡象？管理層是否情緒不穩、邏輯紊亂？」

有網友則指出，護理界和軍中也存在霸凌現象，「護理界更多霸凌者好嗎」、「除了職場還有看病的跟其家屬，來自四面八方」、「照顧太多床，護理紀錄打不完，打紀錄逾時下班不准報加班；下班還要隨時回群組／阿長（護理長）／個別學姐的LINE，還有阿長逼基層自願放棄特休」、「我老婆就被她們單位職管霸凌（醫院日常）」、「跟當兵一樣」、「軍中也是」。