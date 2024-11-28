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前勞動部長許銘春辦演唱會涉貪 北檢指揮廉政署偵辦
前勞動部長許銘春挪用「就業安定基金」356萬元舉辦演唱會，結果自己唱了3首歌，累計時間半小時，遭控涉及貪汙舞弊，台北地檢署26日分調查，檢方已指揮廉政署偵辦釐清金流，檢廉目前已發函向勞動部調閱卷宗，待專案小組釐清整起「演唱會」籌辦經過，不排除約談許銘春到案說明。
至於勞動部北分署長謝宜蓉被控挪用資金購買伴手禮部分，因遭控的犯罪行為地在新莊區，北檢向台灣高檢署聲請移轉管轄，建請由新北地檢署偵辦。
勞動部於2022年9月3日舉辦「敬！前進的光 性別工作平等法20週年音樂會」，原應是音樂性質的活動，許銘春卻豪擲就業安定基金356萬元辦「個人演唱會」，自己粉墨登場唱了超過半小時，引起外界熱議。
國民黨立委賴士葆今在立院質詢時，批許銘春「假借政令宣導行個人演唱會之實」，要求審計部調查。審計長陳瑞敏表示，已發函請勞動部調查，1個月後結果出來會併送檢調處理。
立委黃國昌在臉書指出，許銘春「登台高歌」引發軒然大波，總共花費356萬7578元，且竟然是由就業安定基金支出。勞動部則回應，公務機關預算支用核銷有嚴謹程序，法治國家不能容忍貪瀆舞弊行為，有任何事證可提供檢調或廉政單位依法處理。
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