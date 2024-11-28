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許銘春演唱風波續燒 陳冠安：還花203萬元做音樂會影片

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
前勞動部長許銘春遭指花356萬公帑開演唱會，國民黨前青年部主任陳冠安（圖）指出，還花了203萬元製作7支音樂會紀念影片。圖／擷自陳冠安臉書
前勞動部長許銘春遭指花356萬公帑開演唱會，國民黨前青年部主任陳冠安（圖）指出，還花了203萬元製作7支音樂會紀念影片。圖／擷自陳冠安臉書

前勞動部長許銘春遭指花356萬公帑開演唱會，許銘春對此喊冤，表示2個半小時音樂會，她只唱10分鐘，並非外界所指的30分鐘。國民黨前青年部主任陳冠安批，更別提還花了203萬元製作7支音樂會紀念影片

陳冠安說，許銘春不愧是監察院長陳菊親傳弟子，理解說謊的藝術，就是要真假參半，許銘春就是在舞台上當了主角30分鐘，更別提還花了203萬元製作7支音樂會紀念影片。

陳冠安說，「唱」的部分，許銘春確實只唱了3首歌，加起來大概10分鐘。但是這是單純唱歌的部分，事實上，包括在台上主持、聊天、說話，還有被送熊娃娃的橋段。許銘春在舞台中心位置，從直播影片1小時49分開始到2小時28分離場，扣除掉陳菊致詞8分鐘，超過30分鐘。

陳冠安表示，許銘春沒有唱30分鐘的歌，但2個半小時的性別工作平等法20周年紀念音樂會，有超過30分鐘是以許銘春作為主角，用納稅人的錢，讓這位很會享受的部長，享受了一把大明星的癮。更荒唐的是，除了這場音樂會之外，勞動部更以每支影片29萬的代價，製作了7支音樂會的花絮影片，總共花費203萬。

陳冠安指出，如此高價的影片，拍得好，拍得有意義，大家都能理解。但這7支影片，發布2年，在勞動部YouTube頻道一共只有約5600次的瀏覽，平均每支影片800次，每次點閱，就要納稅人付出360元的代價。更誇張的是，7支影片裡竟然有2支是許銘春的專訪，納稅人58萬的血汗錢，就是讓許銘春又唱又跳又專訪，十足過了一把國際大明星的癮。陳批，民進黨的官，陳菊的子弟兵，真的有夠可恥。

影片 許銘春 音樂會

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