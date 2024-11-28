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民眾黨團諷洪申翰完美演繹慣老闆 應先熟讀勞基法

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
勞動部長洪申翰上任不到一周，隨即遭到內部員工爆料要求加班。圖／聯合報系資料照片
勞動部長洪申翰上任不到一周，隨即遭到內部員工爆料要求加班。圖／聯合報系資料照片

勞動部洪申翰新官上任不到一周，隨即遭到內部員工爆料要求加班，民眾黨立法院黨團表示，洪申翰完美演繹何謂慣老闆，過去面對霸凌案情不報，擔任部長後不知痛定思痛，壓榨勞權無縫接軌，勞動部的鬼故事根本沒有停止，勞權知識根本零分死當。

民眾黨立法院黨團晚間在臉書發文，勞動部勞發署帶頭霸凌公務員，沒想到人民還沒得到真相，洪申翰上班後的第一個星期，馬上下令部屬連上7天班，假日也要加班向他報告，真的是完美演繹「什麼叫做慣老闆」。

民眾黨團表示，為了慣老闆一句話，下屬就要馬上更改假日行程、加班趕簡報在辦公室待命，而為了讓慣老闆立官威，下屬不過是抱怨一下，部長就馬上回嘴「你們誰敢說比我累、誰有我忙？」

民眾黨團指出，洪申翰過去擔任立委期間，面對霸凌案冷血地知情不報，當上勞動部長以後，竟然不知痛定思痛，反而延續前兩任勞長作風，壓榨勞權無縫接軌，洪申翰沒有當過一天勞工、坐雲霄飛車當上部長，根本難以同理勞工的辛酸辛勞，與其要求同仁假日加班，幫忙惡補他的勞動知識，不如先花時間把「勞動基準法」熟讀。

勞動部 慣老闆 民眾黨 洪申翰

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