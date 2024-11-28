影／網傳疾管署「土皇帝」霸凌屬實 署長親上火線道歉
衛福部疾管署日前被爆料整備組黃姓組長霸凌同仁。疾管署完成調查，並在今日公布調查結果。署長莊人祥在記者會中表示，涉案當事人黃姓組長，記過兩次，調離原單位並取消主管職，針對署內發生霸凌案件，莊人祥也向同仁與外界致歉，後續組長工作由副署長羅一鈞暫代。
疾管署今日下午召開臨時記者會，由莊人祥及羅一鈞出面說明網傳霸凌事件調查結果。莊人祥表示，署內成立專案小組，一周來針對相關同仁進行匿名問卷調查、並由調查小組面訪同仁，完成調查後，今早依程序提報署內安全及衛生防護小組審議，最後決議該霸凌事件屬實、霸凌成立，黃姓組長依考績法核予記過兩次、調離原單位及工作場域，
莊人祥除在記者會上致歉，也重申反對任何職場霸凌行為，未來將深切記取教訓，落實各項防治及改進措施，以杜絕類似事件再度發生。
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