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疾管署「土皇帝」霸凌成案！莊人祥道歉 涉案組長調職記過

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署長莊人祥（左）及副署長羅一鈞說明霸凌案件結果。記者李青縈／攝影
疾管署長莊人祥（左）及副署長羅一鈞說明霸凌案件結果。記者李青縈／攝影

衛福部疾管署日前被爆料整備組長彷彿是土皇帝，霸凌同仁，更造成流動率高，疾管署承諾一周內完成調查，並在今日公布調查結果。疾管署長莊人祥表示，經過調查霸凌成案，涉案當事人黃姓組長，記過兩次，調離原單位並取消主管職，該組長職務由疾管署副署長羅一鈞代理。

疾管署新興傳染病整備組黃姓組長，日前在網路上被爆料個性缺乏耐心、對同仁大聲咆哮、摔公文、人身攻擊、辱罵你是豬嗎等，也讓組上調離率高，網路上更流傳罵人錄音檔。疾管署上周已經成立包含有外部專家的專案小組調查，並透過網路匿名問券詢問，以及尋找願意具名者進一步訪談。

莊人祥指出，調查一共調查46人，包含已調離疾管署的11人；其中15人願意面訪，包含當事人黃組長、5個科長以上主管，以及9個同仁。相關調查在27日完成，今日依照程序提報「安全及衛生防護小組」，決議職場霸凌屬實、霸凌成立，提報甄審暨考績委員會，依據考績法記過，並且改掉非主管職務，並調離原有工作場域。

羅一鈞表示，下午考績會按照規定，有通知當事黃組長出席陳述意見，但是黃組長婉拒出席，直接討論懲處，黃組長可以在收到行政處分的30天內提出復審。

莊人祥說，原新興傳染病整備組組長職務，由疾管署副署長羅一鈞代理職務。羅一鈞表示，網傳摔公文、辱罵等經過查證屬實，也了解目前申訴管道會讓同仁不敢具名檢舉，不管是疾管署還是衛福部都已經針對各司署提出改進措施，增加保護申訴機制，也縮短調查成效。

莊人祥表示，根據外部委員建議提出以下改進措施：

一、對於相關同仁：積極重建友善正常的職場環境，使同仁能樂於工作、溝通表達意見無礙。並於尊重同仁意願之前提下，主動提供心理諮商服務等員工協助方案。

二、對於全署所有同仁：加強辦理職場霸凌防治相關教育課程，除預防事件發生、加強宣導相關申訴管道並確保申訴管道暢通，也依外部委員建議納入如何應對、自我保護、保全證據、以及職場霸凌涉及之法律議題。

疾管署重申反對任何職場霸凌行為，將深切記取此事件教訓，落實各項防治及改進措施，以杜絕類似事件再度發生。

疾管署近日傳出職場霸凌案，今日完成調查公布結果。疾管署示意圖。圖／聯合報系資料照片
疾管署近日傳出職場霸凌案，今日完成調查公布結果。疾管署示意圖。圖／聯合報系資料照片

疾管署 網路 職場霸凌

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